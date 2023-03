ZMIJSKU KOŠULJICU STAVILA NA LICITACIJU ZA BOLESNU DECU I NAPRAVILA HAOS: Nadi telefon 3 dana nije prestajao da zvoni

Objava Nade M. (23) , na humanitarnim licitacijama, izazvala je veliko interesovanje, a prema njenim rečim nakon što je zmijske košuljice stavila na licitaciju tri dana telefon nije prestajao da zvoni.

Na jednom rođendanu, tada dvanaestogodišnjakinja Nada, sakupljala je bombone i parice sa ostalom decom koje je srdačno delila jedna baka. Tada pred njih starica iznese nešto nepoznato, pa poče komešanje i zapitkivanje "Šta je to, čemu služi?", "Smem li da pipnem?" nastala je graja. Zmijska košuljica koja je zaokupila dečiju pažnju, prema rečima bake, doneće mališanima zdravlje i novac. Od tada se sve promenilo.

Istinita priča ili mit? Nada je otkrila šta se u njenom životu promenilo od kad se košuljica zmije nalazi u njenom novčaniku.

- Bila sam dete, imala sam oko 12 godina i otišla sam na neko slavlje, mislim da je bio rođendan. Tamo je bila jedna baka koja je nama, deci, delila pare i bombone. Odjednom je izvadila i zmijsku košuljicu. Mi, deca ko deca, zapitkivali smo šta je to, za šta služi i želeli da pipnemo. Rekla nam je to donosi zdravlje i novac - priča Nada.

Nakon toga raspitivala se kod majke i bake o ovom čudnom verovanju, a kako kaže, koga god da je pitala imao je drugačije teorije. Neki su rekli da je dobro da se stavi ispod dušeka kada dete mokri u krevet da bi prestalo, neki da je dobra za ribanje tabana. Svašta se pričalo i svako ima neku svoju teoriju - kaže Nada.

foto: Printscreen YT

Kako ističe, ne želi da bilo koga stavlja u zabludu, ali takođe ne želi da porekne da je kod nje košuljica "delovala", pa je i sama počela da kupuje zmije.

- Napisala sam da je to što je ta baba rekla neka vrsta mita i da ja ne mogu ništa da tvrdim, ali meni je pomogla. Kad sam stavila zmjsku košuljicu u novčanimk, mogu reći da mi je lepo krenulo. U pitanju su sitnice, ali se zaista dešava. Na ulici se dogodi da nađem dvadeset, sto pa čak i hiljadu dinara. To se pre, zaista, nije dešavalo i onda sam ja to povezala sa košuljicom i da to može stvarno biti istina. Moj muž je keramičar. Njegov posao nije kao kada radite u prodavnici pa imate fiksnu platu, nego nekada ima posla nekada nema. Od kad nosi tu košuljicu u novčaniku, koliko god deluje smešno, konstantno ima posla, to je neverovatno. Sve to nam se dešava poslednjih godinu i po dana. Moj muž je iz Bosne. Kada smo došli u Srbiju nije imao toliko posla, ali od kad sam stavila košuljicu sve je počelo da se menja - priča Nada o neverovatnim dešavanjima iz njihovog doma.

Kako ističe ova mlada devojka nekad čovek mora u životu da veruje u nešto da bi mu se desilo.

- Ako neko ne veruje u neštom, sumnja i razmišlja negativno, ne može mu se dogoditi nikakav napredak, a ako razmišljaš pozitivno veća je verovatnoća da će se nešto lepo desiti. To je taj neki zakon privlačenja valjda. Ne kažu džabe, kako mislimo, tako živimo - kaže Nada.

Kako dodaje, ljudi su hteli i van licitacije da kupe košuljice, ali je ona odlučila da sve što bude imala stavi na licitaciju. Tada je u poruci saznala nešto što do tada nije čula.

foto: printscreen privatna arhiva

- Jedna žena tražila je celu košuljicu da bi napravila lek za kožno oboljenje koje je imala. Veoma sam se zainteresovala i objasnila mi je na koji način može da se upotrebi u lekovite svrhe - kaže Nada.

Ono što je ovoj mladoj humanoj devojci bilo u cilju, za vrlo kratko vreme se i ostvarilo. Odjek ljudi na objavu o zmijskim košuljicama bio je neverovatan.

- Interesovanje ljudi koji su videli moju objavu je bilo ogromno i nezamislivo. Tri dana nisam imala mira. Na svakih nekoliko minuta je zvonio telefon - ističe Nada i dodaje da je na prethodnoj licitaciji koža prodata za 7.500 dinara, pa je sečena na deliće i onda su oni prodati za iznose od 2.000 do 6.000 dinara.

