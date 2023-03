STANI, NIŠTA NE SMEŠ DA IZNESEŠ IZ KUĆE! Rat TRUDNE SNAJE i SVEKRVE na jugu Srbije: Zbog jednog svekrvinog poteza snaja POBESNELA!

I dan danas čudni običaji i verovanja vladaju širom Srbije bilo da je u pitanju svadba, sahrana ili nešto treće.

Nekako najviše rituala uvek vezujemo za svadbe, ali, sudeći po iskustvima starijih iliti mlađih, verovanja i sujeverja se vezuju čak i za trudnoću!

To potvrđuje priča koja se nedavno desila u jednoj varošici na jugu Srbije gde su se novopečena snaja i svekrva posvađale upravo oko verovanja.

- Komšije su slavile Svetog Savu, bilo je mnogo gostiju i onih koji su došli zbog slave, a bogami i mnogi koji su došli da vide novu snajku koja je nedavno došla u ovu kuću i skoro je ostala u drugom stanju. Svi došli, čestitaju, svekrva na sva usta hvali snajku, a ona mlada, lepa, pomaže sve što treba. Na početku je trudnoće, imaće sina - priča nam komšinica i dodaje:

- Niko nije slutio da će doći do svađe između mladoženjine majke i snaje i to pred gostima koji su krenuli kući. Sve se čulo... Svekrva je svom bratu htela da spakuje kolače da ponese kući i taman je stavila sve u kesu, kad ono eto ti snaje koja je viknula iz sveg glasa da su svi čuli:

- Stani, ništa ne smeš da izneseš iz kuće.

Komšinica dodaje i da su svi stali kao ukopani i nisu znali šta se dešava.

- Došla je do svekrve i otela kesu sa kolačima. Rekla je da dok traje trudnoća ništa ne treba da se iznosi iz kuće jer to nije dobro za bebu. Najstariji veruju da ukoliko se nosi iz kuće za tih devet meseci dete kada se rodi samo će iznositi iz kuće i ništa neće donositi, odnosno nikad neće zarađivati. tako je rekla - objašnjava komšinica i nastavlja:

- Svekrva je na to oštro odgovorila da ona iako je starija prvi put čuje za sve to kao i da kada je ona održavala trudnoću toga nije bilo. Bila je ljuta jer svom bratu nije mogla da pošalje kolače, ali zbog snajine reakcije se suzdržala da ne komentariše dalje. Besno je odgovorila da prvi put čuje za sve to, a i drugi gosti su međusobno komentarisali da iako dugo žive u tom mestu nikada nisu čuli za tako nešto. Mnogi nisu mogli da veruju da takvo sujeverje postoji i kod mladih, ali da očigledno potiče od starijih.

