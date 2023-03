"DANIJELI JE POMAGAO NEKO IZ SVETA POLITIKE, A ZNAM I KO!" Branislav Lečić o optužbi za silovanje: Smetao sam nekome sa zapada

Glumac Branislav Lečić govorio je u emisiji Sceniranje kod Ljiljane Stanišić o svom profesionalnom i privatno životu. Tokom razgovora dotakao se i optužbe za silovanje koju je protiv njega podnela glumica Danijela Štajnfeld u koju je, kako tvrdi, bila umešana i politika.

- U trenutku kada je ona nanišanila mene, tu je neko pomogao. Taj neko je politika tj. neko iz sveta politke. Ja znam ko je u pitanju, ali to sad nije važno. Došlo je do toga da ja smetam. A zašto sam smetao? U to vreme me je 5000 demokrata izabralo za predsednika, jer su želeli da se otmu iz zagrljaja tadašnje opozicije koja je tada bila klaustrofobična i koja je htela da poništi zasluge demokratske stranke. Taj projekat ima veze sa zapadom, jer se to objavilo u Njujork tajmsu.

Lečić je izneo mišljnje da je Štajnfeld imala nameru da stekne pastoš tj. azil:

- Ja mislim da je ona imala nameru da dođe do pasoša putem azila. Da bi dobila azil mora da bude ili politički ili fizički ugrožena i ja mislim da je ona po nečijem savetu radila film o silovanju.

- Policija je ustanovila da je taj snimak koji je ona objavila montiran. Ona je želela da ja pomognem oko jednog drugog filma. Rekla mi je da ima producetna i ekipu koja bi mogla da takav napravi film koji bi mogao da bude zanimljiv i ljudima napolju. U drugom delu ona je počela da priča o tom filmu gde se radi o silovanju. Ona je mene namamila da mi pričamo o našim odnosima iz predstave. Onda je iz tih tekstova izvukla priču koja joj odgovara da bi mene optužila.

Glumac tvrdi da je ispao naivan i da mu postupak njegove mlađe koleginice nije jasan

- Naivno sam doprineo sam tome da budem optužen. Ja sam na neki način učestvovao u optužbi sebe. To što je uradila je jako nisko. Samo je dobro od mene dobijala. Ali to je sad lična stvar. Policija je ustanovila da je ona i u mladosti prijavljivala nekog seoskog fotografa za silovanje, pa se posle iskupljivala kad su je pozvali na razgovor.

Kako navodi, neke stukture su spračavala njegov dolazak ne čelo demokratski stranke, jer je pored demokratskog insistirao i na nacionalnom, što je tim struktirama bilo nedopustivo.

- Nastavljao sam priču Zorana Đinđića koju jako dobro znam, jer smo bili bliski saradnici, a to je da je demokratija jednako nacionalno i obrnuto. Zoran je projektovao više demokratiju, ali je intimno bio nacinalan, što se može videti u njegovom poslednjem govoru pred atentat. Ja sam zagovarao tu kombinaciju. To je odmah zasmetalo zapadu. Dobio sam poruke od nekih ljudi da sam neko ko apskolutno ne sme da dođe na čelo demoktatske stranke. Sklonili su me uz savezništvo ljudi odavde - tvrdi Lečić.

