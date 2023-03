ZOVE SE KAO LEGENDA SRPSKE GLUME, A SAD JE I SAM POZNAT POSLE URNEBESNOG VIDEA! Gastarbajter ispričao gde je zatekao nastavnika

Dragan Nikolić koji živi u Nemačkoj sticajem okolnosti postao je Jutjub zvezda posle urnebesnog videa u kojem je pričao svoje dogodovštine iz detinjstva i školskih dana.

U gastarbajtere je otišao krajem osamdesetih i početkom devedesetih.

Rođen je, kaže, u selu Globarica kod Žepča u BiH, a čudan nadimak Mazija, koji je istetovirao na ruci, dobio je posle vašara u Doboju na koji ga je majka vodila kao dete. U njegovom kraju bio je neki poznati Mazija koji je svirao šargiju a njemu majka kupi neku dečju šargijicu na vašaru. Pošto su mu u familiji svi svirači i pevači njemu nadenu taj nadimak.

Služio je JNA, a kad je reč o detinjstvu kaže da kad god bi neko od dece u selu zgrešio, on je bio kriv. Kaže i da je u školi bio nikakav.

Ispričao je i kako je mogao ozbiljno da nagraiše kod učiteljice u osnovnoj kad joj je za Osmi mart kupio poklon zbog kog mu je odmah zvala majku da dođe u školu!

Kaže da je na putu do škole svratio u seosku radnju kod trgovca Mileta da kupi neku paštetu a on ga pita šta si kupio učiteljici Cveti za Osmi mart a on kaže: Ništa.

- Pa kako ništa, treba da joj kupiš grudnjak - kaže Mile malom Draganu koji razmišlja da nema šanse jer je to skupo a Mile mu kaže on će da mu da.

- Uzmem ja to, lepo upakujem, odnesem, a učiteljica odmah zove majku da dođe u školu - kaže Dragan koji je otkrio i da ga majka nije grdila nego učiteljici rekla da joj je čak i broj potrefio.

Međutim, najupečatljiviji događaj iz detinjstva i škole u starijim razredima bio je kad ih je škola vodila na izlet. Igrali su fudbal i lopta odleti daleko, u neko šiblje, šumu, i pošalju ga da je donese. Ode on, kad tamo zatekne nastavnika geografije u nezgodnoj pozi sa nastavnicom biologije!

foto: Youtube Printscreen, Auslenderi

Ali, kad je bilo zaključivanje ocena na kraju godine, kaže hemijskom, on onako dovitljiv pomene izlet a nastavnik geografije koji je ujedno bio i nastavnik istorije zaključi mu dvojku iz oba predmeta.

- Predavao je i jedno i drugo a ako iz jednog predmeta imaš keca on isto zaključuje i za drugi! Isto tako i nastavnica hemije i biologije... I njoj pomenem izlet i ona mi zaključi isto - ispričao je Dragan koji je prethodno rekao da je bio nikakav đak.

Posle silnih godina u Nemačkoj na kraju je završio kao profesionalni vozač teških kamiona. Ima šestoro dece.

Kurir.rs/Youtube Auslenderi