KUPCI NOVIH VOZILA U SRBIJI GLEDAJU SAMO DVE STVARI! Prodaja OVIH MODELA značajno porasla, a ovo su NAJPOPULARNIJI brendovi

Kupcima novih automobila presudan faktor u odabiru jesu brend i određeni model, za koji su u najvećem broju slučajeva spremni da plate između 13.000 i 20.000 evra.

Za razliku od polovnjaka, u prošloj godini dominantno su se prodavali novi automobili sa benzinskim motorima, a zanimljivo je da je značajno porasla popularnost modela na hibridni pogon, pokazuje istraživanje sajta Polovni automobili.

foto: Stefan Nedeljković

Istraživanje je obuhvatilo analizu prodaje novih vozila u 2022. godini, kao i anketu u kojoj je učestvovalo 8.510 posetilaca sajta, koji su u potrazi za novim ili polovnim automobilom.

Prema analizi, tokom 2022. godine prodato je 22.785 novih automobila, što je za 6% manje u odnosu na prodaju ostvarenu tokom 2021. godine. Ipak, kada ove podatke uporedimo sa 2020. godinom, 2022. je donela nešto bolje prodajne rezultate, uz primetan rast od 8%.

Iako ovakav podatak na prvi pogled i nije iznenađenje, s obzirom na vanredno stanje i lokdaun koji je tada bio na snazi, veoma je značajan imajući u vidu da je prodaja polovnih automobila iz uvoza tokom 2022. godine bila manja za osam odsto u odnosu na 2020.

- Suprotno kupcima polovnih automobila, koji su najviše kupovali vozila sa dizel motorom, kupci novih automobila su se i u godini iza nas u najvećem broju odlučivali za benzince, koji čine čak 59% prodaje u 2022. Sledi dizel sa 20%, dok sve veće učešće imaju i hibridi, sa 17% - navedeno je u saopštenju sajta Polovni automobili.

Podsetimo, učešće hibrida u ukupnoj prodaji novih automobila u 2021. godini iznosilo je oko 12%, a u 2020. svega 6%, što nedvosmisleno ukazuje na rast njihove popularnosti i u našoj zemlji.

Kao i prethodnih godina, Škoda je najprodavaniji brend kod novih automobila, a redom slede: Toyota, Fiat, Hyundai, Dacia i Kia.

Zašto novi automobil?

Iako je nov automobil do sada kupilo svega 23% ispitanika obuhvaćenih anketom, čak 43% njih planira da to učini u budućnosti.

U okviru ankete ispitanici koji planiraju kupovinu novog automobila naveli su šta im je presudno pri izboru. Više od polovine njih (51,40%) navelo je da su proizvođač i model automobila najvažniji, dok je za 29% njih presudna cena.

Kao značajni faktori pri izboru novog automobila dalje se navode uslovi finansiranja (8,57%) i pogonsko gorivo (4,78%).

Ispitanici koji planiraju kupovinu novog automobila otkrili su i razloge zbog kojih su se opredelili za novo, a ne polovno vozilo. Najčešće naveden razlog koji je obeležila gotovo polovina ispitanika (47,88%) jeste da pri kupovini novog automobila nema potrebe za dodatnim ozbiljnim ulaganjima.

Za nov automobil kupci se odlučuju i zbog sigurnosti u pogledu tehničke ispravnosti novog automobila (45,30%), fabričke garancije (42,69%), sigurnijeg izbora i kupovine (29,86%), veće bezbednosti (26,65%) i lakše kasnije prodaje (25,38%).

Sa druge strane, oko 57% anketiranih ispitanika ne planira kupovinu novog automobila u budućnosti, već se pre opredeljuje za polovni, te je istraživanje otkrilo i razloge koji stoje iza takve odluke. Izdvajaju se nedostatak finansijskih sredstava za kupovinu novog automobila (63,31%), stav da novo vozilo brže gubi na vrednosti (38,89%), kao i mišljenje da su novi automobili previše skupi i da se ne dobija srazmerno uloženom (32,36%).

Koliko se novca odvaja?

Kada je reč o budžetu koji se odvaja za kupovinu novog automobila, dobijeni podaci pokazuju da najveći broj ispitanika planira kupovinu automobila u okviru nešto manjih cenovnih rangova.

Shodno tome, gotovo četvrtina ispitanika (24,26%) planira da izdvoji do 13.000 evra, a sledi cenovni rang od 15.000 do 20.000 evra (21,76%), te zatim od 13.000 do 15.000 evra (20,93%).

Anketom je istraženo i kakvi su planovi kupaca u pogledu načina finansiranja automobila. Polovina anketiranih kupaca koji planiraju da kupe novi automobil opredeliće se za kupovinu na kredit, 38% njih za gotovinu, a svega 12% planira kupovinu putem lizinga, saopštio je sajt Polovni automobili.

Kurir.rs