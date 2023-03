ZIMI JE KONAČNO DOŠAO KRAJ! Za vikend temperatura i do 20 stepeni, ovaj će biti najsunčaniji i NAJTOPLIJI

Nakon kratkotrajnog, ali jačeg zahlađenja sa kišom i snegom, u Srbiji je već danas usledila stabilizacija vremena, ali je i dalje hladno i vetrovito. Narednih dana očekuje se otopljenje, pa nas u narednom periodu očekuje pravo prolećno vreme.

U petak ujutro u severnim i zapadnim, a u subotu ujutro i u ostalim predelima Srbije očekuje se slab do umeren mraz, zbog čega će biti neophodna adekvatna mera zaštite kada su poljoprivredne i ratarske kulture u pitanju.

Jutarnja temperatura u petak biće od -3°C na severozapadu do 3°C na istoku Srbije, u Beogradu oko 0°C, a maksimalna dnevna od 9 do 13 stepeni, u Beogradu do 12°C.

U subotu ujutro se očekuje od -5 do 0°C, tokom dana od 13 do 17°C, u Beogradu oko 15 stepeni. I tokom petka i tokom subote u toku dana biće sunčano.

Sunčan i pravi prolećni dan očekuje se u nedelju, a on će biti najtopliji u narednom periodu. Maksimalna temperatura biće do 20 stepeni. Tokom vikenda duvaće jugoistočni vetar, u subotu u košavskom području pojačan.

Početkom sledeće sedmice nad Srbijom će biti nešto više oblaka i očekuje se malo hladnije, ali i dalje toplo za ovo doba godine. U većini predela biće promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Maksimalna temperatura biće u većini predela oko 15 stepeni. Prosek maksimalne temperature za sredinu marta u većem delu Srbije je od 10 do 14°C. Dakle, nakon aktuelnog zahlađenja, temperature će ponovo od vikenda biti uglavnom iznad proseka za ovo doba godine.

Prema trenutnim prognozama, jačeg zahlađenja nema na vidiku, a poslednji dani zime i prvi dani proleća proteći će u znaku prijatnog i prolećnog vremena.

Kurir,rs/Telegraf