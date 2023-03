U OVIM TEŠKIM USLOVIMA MORAMO NAŠ MALI BROD DA DOVEDEMO DO MIRNE LUKE: Predsednik Vučić poslao jasnu poruku narodu (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, obraćajući se danas naciji iz Predsedništva, između ostalog, pozvao građane Srbije da veruju u posvećenost, rodoljublje, ozbiljnost i snagu svog državnog rukovodstva.

"Daćemo sve od sebe da sačuvamo mir, uz očuvanje državnih i nacionalnih interesa. Zato treba da budemo dovoljno mudri, da se uzdamo u svoj rad, znanje i viziju naše budućnosti, a ja ću da nastavim da se borim za Srbiju i da čvrsto držim naše crvene linije koje su svima dobro poznate", naveo je predsednik Vučić i dodao:

"Rast srpske ekonomije - to je ono čime možemo da sarađujemo sa svima i u čemu možemo da pobedimo. Srbija mora da se razvija, da ide ubrzano napred, da čuva svoje ljude i stabilnost. U ovim teškim uslovima mi moramo našu malu zemlju, naš mali brod, da dovedemo do mirne luke neoštećenog, čuvajući narod i državni interes. I za to ću se boriti svim snagama".

