KOJA JE PRAVA ULOGA STEPINCA U II SVETSKOM RATU? Mičeta: Antikomunista, ali znad svega VOJNIK VATIKANA koji je pokatoličio SRBE

U prostorijama Evropskog parlamenta, 21. marta biće održana konferencija posvećena Alojziju Stepincu, pod nazivom "Blaženi Alojzije Stepinac – svjedočanstvo vere, ustrajnosti i nade“.

Događaj organizuje evroposlanica Željana Zovko iz Hrvatske, članica HDZ. Najavljeno je i prisustvo govornika koji će dati osvrt na život i zaostavštinu Stepinca, uključujući i monsinjora Juraja Batelju koji će predstaviti svoju knjigu o Stepincu.

foto: Arhiva

U očima srpske javnosti kardinal Alojzije Stepinac zapamćen je kao čovek koji nije zaustavio zločine nad Srbima u NDH i nasilno pokrštavanje Srba.

O novom pokušaju Hrvata da rehabilituju Stepinca, razgovarao je gost "Pulsa Srbije" Luka Mičeta, novinar i publicista.

- To nije prvi put, a Željana Zovko, koja je organizovala sve to, je jedna zanimljiva ličnost. Ona je prvo bila diplomata BiH, potom ambasador u Francuskoj i Španiji, onda prelazi u Hrvatsku u kojoj posredno bude izabrana za Evropski parlament. Ona je inače Hercegovka, a ta zapadna Hercegovina je najtvrđe jezgro hrvatskog nacionalnog bića. Isto kao što su istočnom delu Hercegovine Srbi - započeo je Mičeta, pa nastavio:

- Tvrdim da je za većinu Hrvata Stepinac svetac, kao što je za većinu Srba Stepinac zločinac. Međutim, o Stepnicu, pogotovo javno, treba oprezno i pažljivo da pričamo. Trebalo bi da razlikujemo nekoliko perioda koji su veoma važni kada se govori o toj ličnosti, koji je u određenom, istorijski vrlo važnom trenutku bio na značajnom mestu, a to je zagrebački nadbiskup.

- Stepinac jeste Hrvat i nacionalista, ali je pre svega vojnik Vatikana. On 17. jula 1941. godine dobija od Vatikana dokument da može da vrši pokatoličavanje Srba. Osmog avgusta, Papa šalje svoje emisare koji će biti na biskupskoj konferenciji Hrvatske. Stepinac je to doživeo na način na koji je to predočio u dnevniku, a to je da je Vatikan defakto priznao NDH. Potom se kretao po tom kordinarnom sistemu. Mora da se zna da je Stepinac bio antikomunista još pre rata.

