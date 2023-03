DANAS SUNČANO I TOPLIJE, A POPODNE STIŽE KIŠA! U ovom delu Srbije se očekuju padavine, a evo šta nas čeka za vikend!

Na severu i zapadu Srbije ujutro će biti mraza, a tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme, ponegde uz prolaznu umerenu oblačnost popodne.

Na jugu i istoku Srbije tokom većeg dela dana biće umereno do potpuno oblačno, a slaba kratkotrajna kiša očekuje se lokalno u Timočkoj krajini, a slab sneg na okolnim planinama.

Duvaće slab dO umeren severni vetar, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura biće od minus četiri stepena na severozapadu Srbije, do tri stepena u Timočkoj krajini, a najviša od sedam stepeni na jugoistoku do 13 stepeni na severu i zapadu Srbije.

Do kraja sedmice ujutro mestimično mraz uz porast dnevnih temperatura. Za vikend u košavskom području umeren do jak jugoistočni vetar.

Prognoza za naredna tri dana

Subota

Ujutro hladno, ponegde slab mraz. U toku dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 4 stepena, a najviša od 12 do 17 stepeni. Nedelja

Ujutro ponegde slab mraz. U toku dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Posle podne sa zapada novo naoblačenje, ali suvo. Najniža temperatura od -1 do 6 stepeni, a najviša od 16 do 20 stepeni.

Ponedeljak

Malo do umreno oblačno, uglavnom suvo, samo na severu povremeno slaba kiša. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 8 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 18 stepeni.

