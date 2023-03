JAPANAC, AFROAMERIKANAC I MEKSIKANAC PREŠLI U PRAVOSLAVLJE! "Osećao sam se kao autsajder!" Ispričali i šta misle o Srbima

U u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Save u Finiksu u Arizoni, koju vodi sveštenik Dragomir Tuba, svoje duhovno utočište pronašli su Afroamerikanac Ajzak, Japanac Aleks Ajakava i Meksikanac Ramiro Rumen.

Njih trojica nisu imali nikakvih dodirnih tačaka sa Srbijom, niti sa pravoslavljem kada su rešili da uzmu ovu veru i krste se prema svim crkvenim običajima.

foto: Printscreen/Serbian News USA

Ajzak kaže da se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Americi osetio ugodno i dobrodošlo. U nekim drugim parohijama čiji je član bio osećao se, kako kaže, kao autsajder, kao da nije dobrodošao. Međutim, u ovoj crkvi, među Srbima, oseća se prijatno.

- Ja sam Ajzak i ja sam parohijan Srpske pravoslavne crkve - kaže ovaj momak koji je prvi put u crkvu ušao pre osam meseci, a nakon vaskršnjeg posta.

Ne krije da planira da se krsti, priznao je za Jutjub kanal Serbian News USA.

- U ovom gradu ranije bio sam pentakostalac. Počeo sam da se interesujem za pravoslavlje pre izvesnog vremena. Došao sam ovde i upoznao nekoliko parohijana i oca Dragomira, koji je ujedno i moj duhovni otac. Video sam da otac brine i da mu je stalo do svojih vernika. Srbi su jako ljubazni, mene su od početka lepo prihvatili ovde, pa pretpostavljam da je to ono što me je privuklo, ali i zadržalo.

Drugi mladić, Aleks iz Japana, takođe je odlučio da se priključi Pravoslavnoj crkvi. Njegovi razlozi su bili malo kompleksnije prirode.

- Trenutno učim pravoslavlje u Crkvi Svetog Save. Prvo sam na internetu našao ovu crkvu, a onda sam i došao ovde, video sam ikone i službu. Bilo je divno, oduševilo me istog trenutka – rekao je Aleks.

foto: Printscreen/Serbian News USA

Kako kaže, ono što je našao u pravoslavlju, za razliku od drugih vera, jeste liturgija, bogosluženje koja je potpuno u svakom svom detalju savršena. Dodaje da je srpski narod veoma prijateljski nastrojen, da se ponašaju kao jedna velika porodica i da se baš zbog toga tu oseća prijatno.

Treći novopečeni“ pravoslavac je Ramiro je iz Meksika. On je, čini se, odluku da pređe u pravoslavlje doneo najbrže od svih. Kako je rekao, jedva čeka da pristupi svetom činu krštenja.

- Moje ime je Ramiro Rumen i u crkvu već šest nedelja dolazim stalno. Pre dve godine počeo sam da tragam za istinom. Ja sam Meksikanac, mnogo Meksikanaca odlazi na inicijaciju u crkvu. Išao sam i ja, tragao za korenima i onda sam otkrio pravoslavlje. Prvi video koji sam otkrio bio je od oca Spiridona. Nakon toga nastavio sam dalje da učim i sada sam tu, a uskoro ću se i krstiti - kaže Meksikanac Ramiro.

Ramiro ističe da je sebe pronašao u pravoslavlju, iako nije Srbin.

foto: Printscreen/Serbian News USA

- Iako nisam Srbin, osećam se dobrodošlo ovde. Pravoslavna crkva je jedina prava, originalna crkva i to je razlog zašto sam došao i ostao ovde - rekao je on.

Dugogodišnji sveštenik hrama, otac Dragomir, nije krio zadovoljstvo odlukama stranaca da pređu u pravoslavlje. Kako je istakao, svako ko ima dodira sa srpskom zajednicom, vrlo brzo zavoli naš folklor i duhovnu kulturu.

foto: Printscreen/Serbian News USA

- U poslednjih nekoliko godina veliki broj mladih ljudi, naročito muškaraca, pronalaze put do pravoslavlja i postaju pravoslavci. Svi zavole našu zajednicu, koja je spremna da prima ljude sa strana. Čini mi se kao da mnogi ne znaju da cene sve to. Zamislite, neko dođe sa strane u želji da primi pravoslavnu veru i srce mu trepti dok se to ne desi. Za mene kao sveštenika, to je jedno divno osećanje - kazao je otac Dragomir Tuba, koji je od 1987. godine u Americi, a u crkvi Svetog Save punih deset godina.

(Kurir.rs/Blic)