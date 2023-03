"LEKARI I ZDRAVSTVENO OSOBLJE UČILI SU U HODU!" Stručnjaci se osvrnuli na period od 3 godine pandemije: Evo šta su imali da kažu

Za tri godine pandemije korona virusa inficirano je skoro 2,5 miliona ljudi u Srbiji. Kada je 2019. godine najavljeno da postoji sumnja da će se komplikovana upala pluća u Kini možda smatrati bolešću koja se može proširiti van njenih granica, niko nije verovao.

"Svi smo bili iznenađeni kad se dogodilo. 100 godina nakon poslednje pandemije, Španske groznice – pojavila se nova", podsetila je prof. dr. Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije.

Ceo period od tri godine, nakon što je proglašeno vanredno stanje u Srbiji zbog pandemije korona virusa, komentarisali su gosti "Pulsa Srbije", dr Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja Palilula i dr Borislav Antonijević, ginekolog..

Stojanović je prvo komentarisao sve restrikcije, zabrane, ograničenja koje je pandemija dovukla, pa je rekao koliko su one bile delotvorne, a koliko beznačajne.

- Ne mogu da kažem da li su mere bile dobre, s obzirom na to da smo svi bili prilično iznenađeni. Tri godine su prošle, jedino ne valja deo u kojem su ljudi preminuli. Ako sada gledamo zadnji izveštaj, pisaće da je 859 zaraženih i pet preminulih. U ove tri godine, bio je samo jedan dan, a da niko nije preminuo - započeo je Stojanović, pa se osvrnuo na tvrdnje da su se mnoge smrti, koje nisu imale veze sa koronom, upravo beležile kao takve:

- Mi lekari i zdravstveno osoblje smo takođe učili u hodu o koroni. U tom momentu imate talas za talasom, danas se kaže da nisu bile potrebne maske. Iz iskustva govorim da nas čekaju novi problemi i nove pandemije. To će se desiti jer je u svetu takva situacija, a napraviće se veštačkim putem. To su neki nagoveštaji, moje mišljenje i stavovi.

Antonijević je potom komentarisao tvrdnje Branislava Todorovića (člana kriznog štaba) da je lok daun bio greška:

- Nebitno je kako to čitamo, smatram da je najveća tragedija medicinske struke iznošenje potpuno opozitnih mišljenja u medije, a da se to ne radi tamo gde bi trebalo da se radi, npr. na nekim našim medicinskim tribinama gde bismo došli do zajedničkog stava i sa takvim izašli pred narod. Zbog toga je naš narod zbunjen, kako i da ne bude? Tu je Stojanović koji priča jedno, tu sam ja koji pričam drugo, zar je bitno ko je bio upravu - rekao je Antonijević, pa nastavio:

- Uspeh medicinske struke se ne meri time da li je neko bio upravu, najosnovnije je da se u medicinsku struku umešala politika, a to nije smelo da se dogodi. Medicinsku struku mora da vodi znanje, iskustvo i etika. Ona ne može da se vodi šablonima i naređenjima iz nekog centra moći, iz neke Svetske zdravstvene organizacije. To su bila naređenja koja smo slepo poštovali, pa smo mi kao poznati poslušnici ta naređenja poštovali čak i više nego što bilo naređeno. Nikad nije bilo naređeno nošenje maske, to je ortodoksna laž, bila je samo preporuka da oboleli nose maske, a mi smo ljude kažnjavali po ulicama, lokalima, ustanovama kada ne nose maske.

