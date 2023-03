SRBI SE ŽALE NA ISCRPLJENOST, MANJAK ENERGIJE I LOŠU KONCENTRACIJU! Zna se zašto nam se to dešava BAŠ SAD, evo i šta da radite

U ovo doba godine mnogima se žale na simptome prolećnog umora. Karakterišu ga osećaj iscrpljenosti, nedostatak energije i teškoće u koncentraciji. Ovo se obično dešava zbog povećanja koncentracije dnevne svetlosti što može uticati na naš ritam i hormone. Kod prolećnog umora karakterističan je problem sa cirkulacijom, što dodatno pogađa starije i osobe sa proširenim venama, rekao je za RTS Dario Jocić, vaskularni hirurg.

- Proleće je period godine kada se priroda budi. Sem toga, postoji neke atmosferske promene koje se dešavaju, posebno u promeni atmosferskog pritiska, što dovodi i do produžavanja dana, što menja ritam lučenja hormona kod nas. Sada je hladno, ali je obično toplije. Na nas utiče i to što obdanica traje duže, kao i promena vremena - rekao je on i dodao da na proleće dolazi do širenja krvnih sudova, što stvara nove probleme kod bolesnika koji imaju probleme sa krvnim sudovima, i venskim i arterijskim.

Dario Jocić foto: Printscreen/RTS

- Opasnije su tegobe kod pacijenata koje imaju arterijske bolesti - visok pritisak, rani šlog, probleme sa cirkulacijom, ali imaju problema i pacijenti sa venskim problemima. Kada imamo proširene vene javlja se kao hronična upala mišića, bol u nogama, simtomi osećaj težine, napetost, umorne noge, svrab, a kasnije može doći do komplikacija venske bolesti - rekao je Jocić. Kaže, ozbiljniji simptomi prolećnog umora nisu striktno vezani za one koji imaju poremećaj krvnih sudova.

- Neko je meteoropata, ima problem sa promenom pritiska i vremena. Nije sve toliko povezano sa krvnim sudovima. Osetljivije su one grupe pacijenata koje imaju neku pridruženu bolest, posebno kardiovaskularne, i oni koji imaju problema sa plućima, ali se simptomi osećaju i kod starijih, ali i pacijenata sa proširenim venama, gojaznih, onih sa lošim životinim navikama - rekao je on i dodao da sebi možemo da pomognemo tako što ćemo biti fizički aktivni i voditi računa da živimo zdravo.

Prolećni zdravstveni saveti objavljeni su i na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd.

Kijavica / Ilustracija foto: Shutterstock

Tamo piše da ako sa dolaskom proleća osećate umor, pravo je vreme da se dobro pripremite i izbegnete nemile tegobe.

Prolećni umor zahvata gotovo svakog drugog čoveka.

- Osim što slabi koncentraciju i smanjuje radnu sposobnost, prolećni umor oslabljuje imunitet, tako da postajemo podložni bakterijama i virusima.Osećaj slabosti u proleće posledica je manjka vitamina C, a na njegov nastanak utiču i promenljive vremenske prilike kojima se telo teško prilagođava. Meteoropate su posebno osetljive - tokom prolećnih meseci, pojačavaju se tenzijske glavobolje i migrene, probavni problemi i bolovi izazvani čirom na želucu. Česti su depresija, živčanost i problemi s koncentracijom.

Sledite sledeće savete: 1. Što više se krećite na svežem vazduhu 2. Izlažite se suncu kad god je to moguće 3. Jedite laganu hranu 4. Ne zaboravite da uzimate po 400 g voća i povrća dnevno 5. Pijte dva do tri litra tečnosti dnevno 6. Smanjite cigarete i alkohol 7. Izbegavajte stres 8. Rekreirajte se 9. Posvetite se hobiju i druženju sa prijateljima 10. Odmarajte se dovoljno i spavajte najmanje osam sati

Osobama koje nemaju veće probleme sa zdravljem preporučuje se što više fizičke aktivnosti, dok bi srčani bolesnici trebalo da miruju dok vremenska promena ne prođe.

Na sajtu zavoda stoji i uputstvo kako se boriti protiv prolećnog umora i slabosti.

- Kako razlog prolećnog umora počiva u tome što čovekov organizam nije sposoban da se naglo prilagodi promenama u atmosferi, a posle zime je još i dodatno metabolički iscrpljen, oni koji pate od prolećnog umora mogu da olakšaju tegobe uzimanjem vitamina, minerala i fizičkom aktivnošću Posle duge zime i jednolične ishrane, sunce i naglo otopljenje često donose i prolećni umor. Prema rečima lekara, prolećni umor nije medicinski značajan, ali može da oteža svakodnevni život.Kako bi izbegli zdravstvene tegobe, lekari savetuju veći unos vitamina i postepeno povećanje fizičkih aktivnosti.

Kurir.rs

Bonus video

02:18 STIŽE RANO PROLEĆE!