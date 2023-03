UŽIVAJTE U PROLEĆU KOJE STIŽE VEČERAS, IMATE FORE JOŠ 5 DANA: Meteorolog Čubrilo najavio novu promenu za početak aprila

BEOGRAD - Ponedeljak će obeležiti malo više oblaka uz ređu pojavu kiše. Na zapadu će biti malo svežije, a prema prognozi vremena meteorologa Marka Čubrila ostatak nedelje biće sunčan, suv i topao.

Za naredni vikend najavljuje nestabilnije i svežije vreme, dok za kraj marta i početak aprila trenutno proračuni prikazuju čestu pojava padavina uz relativno niske temperature vazduha.

- U ponedeljak će se preko nas premeštati sasvim slab, hladan front koji će pre podne na zapadu, jugu i jugozapadu usloviti pojavu kiše ili lokalnog pljuska. Tokom dana biće ređe pojave kiše ili pljuska i nad središnjim i severnim predelima, dok će se na jugoistoku regiona uglavnom zadžati suvo vreme. Na zapadu regiona će biti svežije uz maksimume oko +13 stepeni Celzijusa, dok će se na jugoistoku zadržati relativno toplo uz maksimume i do oko +20 stepeni Celzijusa - kaže Marko Čubrilo.

Od utorka do naredne subote biće pretežno sunčano i relativno toplo, poručuje meteorolog. Očekuje da jutra budu sveža, ponegde uz pojavu magle, piše Blic.

Minimimalne temperature će se kretati od +3 do +8 stepeni Celzijusa, a maksimalne od +14 do +20. Oko 23. marta lokalno će biti i do +23 stepena Celzijusa. Vetar će biti slab, južni.

- U narednu subotu se očekuje umereno pogoršanje vremena koje će najpre na zapadu i severu regiona usloviti pojavu grmljavinskih pljuskova. U tim predelima će biti malo svežije, dok se jače pogoršanje uz češću pojavu kiše i pljuskova očekuje od nedelje posle podne do utorka. Sa tim pogoršanjem bi u predelima preko 1000 metara nadmorske visine moglo biti i snega – kaže Čubrilo i dodaje da će se vetar u sredu okrenuti na umeren, zapadni, a u nedelju uveče i u ponedeljak na jak, severozapadni.

Proleće stiže večeras u 22.24 časova Na dan početka proleća, sunce u Beogradu izašlo je u 5.42, a zaći će u 17.50, što znači da će obdanica trajati 12 sati i 8 minuta, a noć 11 sati i 52 minuta. Na dan prolećne ravnodnevice, obdanica i noć nisu jednake dužine, jer Zemljina atmosfera prividno uzdiže Sunce iznad horizonta, dodaje se u saopštenju.

- Novo pogoršanje bi bilo moguće oko 29. marta. Za sada deluje da će to pogoršanje koje stiže krajem marta i početkom aprila biti primereno godišnjem dobu. Nizije bi dobile dosta kiše, verovatno i prve grmljavinske pljuskove, dok bi snega prema trenutnim postavkama bilo samo preko 900 metara nadmorske visine.

Ipak, taj termin je udaljen, a na ansamble niza modela stoji značajan broj vrlo hladnih proračuna i zato treba biti na oprezu i ukoliko se broj ovih hladnih proračuna počne povećavati zahlađenje bi moglo biti i vrlo jako. Za sada uživajte u pravoj prolećnoj nedelji, dok nam posle 25. marta sledi promena vremena – poručuje meteorolog.

