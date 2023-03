"BACIO BEBU I UBO ME 17 PUTA" Katarina se pravila MRTVA da bi preživela: Šutnuo me da proveri da li me je UBIO, PA POBEGAO (FOTO)

Stravična ispovest Katarina Mitić sa Kosova i Metohije, koja je samo pukom srećom preživela napad pomahnitalog muža koji je kuhinjskim nožem ubo čak 17 puta, zgorzila je celu Srbiju!

Naime, kako je ispriča u jutarnjem programu, svađa je izbila u toku noći.

- Probudila sam muža jer nam se razbolelo mlađi sin. Počeo je da me vređa i govori nepovezano. Vikao je "ćuti, zatvori usta, ubiću te." Zgrabio je nož iz kuhinje, istrgao mi je dete iz ruku, bacio na pod i počeo nasumično da me ubada. Rukama sam štitila lice i glavu, a posle drugog uboda u grudi instiktivno sam pala na podu i pravila se mrtva - tvrdi Katarina i dodaje da se seća kako je krvava ležala na podu i gledala kako njihov sin od 11 meseci puzi ka njoj, dok je stariji dozivao.

foto: YouTube/Novo jutro

Nakon napada joj je prišao, šutnuo svom snagom da proveri da li je mrtva, a zatim pobegao govoreći "Ubio sam Kaću"!

Žrtva ističe da su joj lekari jedva spasili život i da je srećna što deca nisu povređena.

Sa njim je stupila u brak 2015. i bili su zajedno 4 godine. Maltretiranje je, prema njenim rečima, krenulo od prvog dana kada se udala i otišla da živi sa njim u Niš.

foto: YouTube/Novo jutro

- Prvo jutro kada smo se probudili i krenuli da šetamo, tada sam na trotoaru dobila prvi šamar. Dečko je prolazio pored mene, a ja sam ga pogledala i dobila šamar. Insistirala sam da krenem kući, ali mi to nije bilo dozvoljeno. Uhvatio me je za ruku i počeo da vuči ka pruzi koja vodi ka kući. Plakala sam i vrištala ali niko nije reagovao. Obećao je da će kući sve biti u redu i da on to nije uradio namerno. Krenula sam da pakujem stvari odmah posle tog udarca, dok me je on molio i govorio da će sve biti u redu. Govorio je da ne može bez mene, da će bez mene da se ubije, otimao mi je stvari iz ruke i vraćao u orman.

Kako dalje ističe u svojoj ispovesti od muža je trpela i fizičko i psihičko nasilje, kao i da joj je branio da radi i privređuje za porodicu.

foto: YouTube/Novo jutro

- Kada sam stupila u brak sa njim imala sam 17. godina, konstantno sam mu govorila da mora da radi za svoju decu. Bila sam pozvana u jednu fabriku da radim, međutim dok sam pričala telefonom rukama mi je objašnjavao i pričao da od tog posla nema ništa i da prekinem vezu. Naravno, nisam otišla na razgovor za posao jer mi on to nije dozvolio.

Prema njenim rečima, njen muž je bio patološki ljubomoran, a u svojoj potresnoj posvesti istakla je i da nikada nije mogla da pobegne od njega.

- Kkao je vreme odmicalo, prelazilo je u sve veću ljubomoru. Par puta sam pokušala autobusom da odem kući. Ušla bih u autobus, gde je on ušao i seo pored mene. Krenula sam na KiM kod mojih, ali on je ušao za mnom, gde sam ja sišla na železničkoj stanici i čekala prevoz. On mene nije puštao da uđem, počeo je da me vuče, bilo je puno građana koji su čekali, počela sam da plačem, želela da idem kući i da se spasim monstuma. Međutim, nije mi dozvolio, povukao me je i sklonio u stranu i autobus jeotišao - istakla je Katarina.

Prijavite nasilje

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni (0-24h, besplatan poziv)

SOS telefoni Autonomni Ženski Centar - SOS telefon 0800-100-007, radnim danima 10-20h

ASTRA Akcija protiv trgovine ženama - SOS telefon 011 785-0000, 065 3347-817, dostupan 24h Evropski broj za nestalu decu 116-000

Incest trauma centar - SOS telefon 011 3441-737, 011 3861-332, dostupan 24h

Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011, besplatan poziv, radnim danima 10-19h 011 2769-466, radnim danima 10-19h 062 304-560, noću 19-10h

