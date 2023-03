UREĐENJE DVORIŠTA I BAŠTE ZA PROLEĆNU SEZONU KOŠTA OKO 500 EVRA: Nameštaj, biljke, alati - SVE MOŽE DA SE PAZARI ONLAJN

Sunčani dani navode na planiranje postavljanja nameštaja, cveća i ostale opreme za uživanje na otvorenom, a na oglasniku Sasomange.rs možete naći sve što vam je za to potrebno, bilo da su u pitanju polovni bilo novi proizvodi

Proleće je počelo, i ovo doba godine pravo je vreme za planiranje i početak uređenja bašte i dvorišta. Koliko će vas to koštati, zavisi od veličine i obima radova koje želite da obavite. Ako želite da osvežite dvorište novom baštenskom garniturom, novim sadnicama i saksijama, budžet treba da vam je negde oko 500 evra.

Oni koji bi u vikendicama da obave i manje građevinske radove kao što su zidanje mini-fontana i roštilja, za to im treba još oko 300 evra. A ako posao želite da prepustite profesionalcima, cene idu i do više hiljada evra, po principu "ključ u ruke".

Kada se opredelite da sami radite na uređenju kutka u kom ćete uživati dva godišnja doba, sve što vam treba za to možete naći na oglasniku Sasomange.rs, kaže za Kurir Mirjana Nedeljković, head prodaje za kategoriju Razno.

Mirjana Nedeljković foto: Sasomange

- Na našem portalu postoji posebna sekcija koja je posvećena uređenju dvorišta i bašte. Tamo se može naći veliki izbor nameštaja, cveća, aksesoara za dvorište koji taj prostor mogu pretvoriti u pravi raj za hedoniste. U poslednje vreme imamo sve manje slobodnog vremena za razgledanje proizvoda obilaskom prodavnica. Zato se mnogi okreću kupovini onlajn, na oglasniku Sasomange može se naći baš sve za uređenje bašte, po veoma povoljnim cenama. Da se može proći povoljno, dokazuje i to da se na oglasima mogu kupiti polovne garniture koje su u dobrom stanju, a jeftine su - kaže Nedeljkovićeva.

Dodaje, na onlajn vid kupovine mnogi su se prebacili još s početkom kovid pandemije, a tada smo mnogo više pažnje počeli da obraćamo i na bašte, dvorišta, vikendice...

I to se može kupiti onlajn Rasterivači golubova, insekata, krtica Ono što je interesantno, a što se može naći na oglasniku Sasomange.rs jesu rasterivači golubova, insekata, koji inače jedini mogu da nam pokvare boravak u prirodi. Tako se na oglasima može naći električna lampa za komarce već od 600 dinara, kao i rasterivači buba i glodara od 1.000 dinara. Oni koji sade cveće i povrće i kojima probleme prave krtice mogu da kupe rasterivače ovih napasti, a oni koštaju od 450 do 8.000 dinara.

- Pre tri godine, s početkom krize, porasle su i cene određenih proizvoda koji se kupuju iz Kine. Brodski transport kontejnerima iz dalekih zemalja je skuplji, pa su i mnogi proizvodi poskupeli. Slična stvar je i s krizom u Ukrajini, koja je ogromno tržište sirovina, poluproizvoda i proizvoda, što je dovelo do rasta cena - ističe naša sagovornica.

Bogata onlajn ponuda Solarni paneli sve traženiji Solarni sistemi su sve popularniji poslednjih godina. S kalendarskim dolaskom proleća i uz sve veću zabrinutost zbog svetske energetske krize, poraslo je i interesovanje za korišćenje energije iz solarnih panela, kaže za Kurir Mirjana Nedeljković, head prodaje za kategoriju Razno sa oglasnika Sasomange. - Cena solarnih panela zavisi od brenda, tipa, snage, opsega efikasnosti itd. Oni koji se najviše koriste jesu krovni solarni paneli ili konektori, koji mogu prikupiti najviše energije. Njihova cena se kreće od 100 evra pa sve do više stotina evra. Za kuću od, recimo, 100 kvm s prosečnom potrošnjom energije neophodno je izdvojiti minimum 6.000 evra, a da bi se ta investicija isplatila, neophodno je da prođe bar sedam godina. Osim krovnih postoje, naravno, i drugi paneli, koji su manje snage i dimenzija i služe za druge stvari. Tako se mogu naći paneli od dva do 200 W. Ovi minimalne snage koriste se za male potrošače energije kao što su punjači, sijalice, reflektori i njihova cena se kreće već od 800 dinara.

Da se na oglasniku zaista može nabaviti sve, i to za male pare, pokazuje to što tamo možete pronaći sadnice biljaka od 50 dinara, saksije od 30 dinara, grabulje od 120 dinara, ali i mnogo skuplje proizvode - ljuljaške od 10.000 dinara, kosačice koje koštaju i do 100.000 dinara...

Cene baštenskog nameštaja - Plastične stolice - od 1.000 dinara - Plastični sto - od 1.500 dinara - Stolica (metalne i rasklopive) - od 2.000 dinara - Sklopiva drvena stolica - od 5.000 dinara - Klupa - od 3.500 dinara - Set stolova i stolica - od 8.000 dinara - Baštenske garniture od trske - od 20.000 dinara - Ljuljaške - od 1.100 dinara - Ljuljaška jaje - od 18.000 dinara - Baštenske sklopive ležaljke - od 4.000 dinara - Baštenske ljuljaške za više osoba - od 10.000 dinara

Alati za uređenje bašti i dvorišta - Trimeri - od 2.000 do 80.000 dinara - Kosačice - od 6.000 do 100.000 dinara - Makaze za orezivanje voća, za travu, živu ogradu - od 400 dinara - Ručna testera - od 500 do 3.000 dinara - Duvač za lišće - od 2.500 do 100.000 dinara - Grabulje za lišće i travu - od 120 do 5.000 dinara - Nastavci za creva i prskalice za zalivanje - od 500 do 6.000 dinara

Dečji kutak za dvorište i baštu - Tobogani - od 3.500 dinara - Tramboline - od 4.500 dinara - Gnezdo ljuljaške - od 4.000 dinara - Akumulatorski automobili - od 15.000 dinara - Vodeni baloni - od 500 dinara

Dekoracija za baštu - Ograde od veštačke trave - od 1.000 dinara po m2 - Veštačka trava - od 600 dinara po m2 - Solarne lampe za dvorište - od 200 dinara po komadu - Saksije za cveće plastične - od 30 dinara - Drvene saksije - do preko 40.000 dinara - Žardinjere za cveće, plastične - od 100 dinara - Drvene žardinjere - do preko 50.000 dinara

Rasad nije skup - Seme povrća - od 50 dinara - Seme voća - od 50 dinara - Seme cveća - od 50 dinara - Seme trave - od 400 dinara - Sadnice drvenastih biljaka - od 500 dinara - Začinsko i lekovito bilje - od 100 dinara

Suzana Trajković

Bonus video

01:40 OVAKVU KRIZU NE PAMTIMO! Prodavci na pijaci kažu da prodaja ide LOŠE: LJUDI NEMAJU NOVCA