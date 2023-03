ČUVENA DOKTORKA ILEGALNO DOGRADILA 70 KVADRATA U ZAJEDNIČKOM DVORIŠTU DA PROŠIRI ORDINACIJU Tužile je komšije, NIJE IMALA DOZVOLU?

Poznata doktorka za estetsku i antiejdžing medicinu Joana Bacijalu (Ioanna Batsialou) navodno je bespravno proširila svoj stan u stambeno-poslovnoj zgradi u Rankeovoj 16 na Vračaru, u kom se nalazi i njena klinika "Ioanna regen", zbog čega su stanari protiv nje podneli krivičnu prijavu za gradnju bez građevinske dozvole!

- Ona je stanarima najpre najavila zidanje nadstrešnice iznad spoljnjeg prostora na prvom spratu, koji predstavlja zajednički deo zgrade, pa lažno predstavila da za to ima potrebne dozvole, a potom tu postavila stubove, sve zastaklila i time svima naružila zajedničko unutrašnje dvorište - sumira problem za Kurir Darko Stefanović, vlasnik stana na drugom spratu te zgrade.

On ističe da je tom nadogradnjom došla do prozora njegovog stana i oštetila mu fasadu.

- Vlasnica klinike je počela da stavlja nadstrešnicu u septembru prošle godine. Trebalo je da pokriva 20 metara kvadratnih. To nije čak bila ni njena terasa, nego površina iznad marketa koji je ispod. Nisam siguran da je čak imala pravo na korišćenje tog prostora, jer predstavlja zajednički deo zgrade.

- Ipak je najavila stavljanje nadstrešnice i na ulazu zgrade istakla je obaveštenje da će od 13. septembra do 13. oktobra obavljati radove na terasi, a u skladu s navodnim rešenjem Odeljenja za građevinske i komunalne poslove. Međutim, pod tim službenim brojem Opština Vračar nije izdala nikakvo rešenje, već je to broj obaveštenja u kom su joj odgovorili da nisu nadležni za davanje dozvole za postavljanje nadstrešnice. Proverio sam to, angažovao sam advokata i protiv nje podneo krivičnu prijavu za ilegalnu gradnju - priča Stefanović.

Tvrdi da je zbog nelegalne gradnje dr Bacijalu cena njegovog stana, koji izdaje, sada manja.

- Bušili su moj deo fasade, došli su mi do samog prozora. Neko noću može tuda da se popne kroz prozor u moj stan. Pritom, dešavalo se da se stanarka budi i da joj se majstori šetaju ispod prozora. Ne sme roletnu da podigne. Na sve to, ta doktorka je na kraju zastaklila skoro 70 kvadrata, maltene je produžila svoju kliniku za toliko. Zato smo se obratili građevinskoj inspekciji - kaže Stefanović.

Građevinska inspekcija Izdat nalog za prinudno rušenje Gradska građevinska inspekcija je 1. marta ove godine izdala rešenje o prinudnom rušenju, odnosno uklanjanju metalne konstrukcije nadstrešnice s nosećom konstrukcijom od čeličnih profila i krovnom konstrukcijom koja je napravljena sa dvorišne strane stambeno-poslovnog objekta u Rankeovoj 16. U rešenju stoji da će troškove prinudnog izvršenja snositi dr Joana Bacijalu, koja se prethodno oglušila na prvo rešenje inspektora od 21. novembra 2022. kojim joj je naređeno da sama ukloni bespravnu nadogradnju.

Njegov advokat Dragan Milovanović za Kurir kaže da reakcije tužilaštva još nema, a da je inspekcija uradila svoj deo posla.

- Građevinska inspekcija je izašla na teren, dali su nalog za prestanak radova i rušenje bespravno napravljenog objekta. Tada je sve stalo. Ona objekat i dalje ima - tvrdi naš sagovornik, u šta se uverila i ekipa Kurira koja je otišla na lice mesta.

Doktorka bez komentara Ne odgovara ni usmeno ni pismeno Ekipa Kurira je tokom posete Rankeovoj 16 zazvonila i na vrata klinike dr Joane Bacijalu, koja je inače rodom iz Grčke. Zaposleni iz ordinacije rekli su nam da doktorka nije u mogućnosti da nam da izjavu jer je, kako su rekli, upravo izašla. Rekli su nam da pošaljemo imejl, što smo i učinili. Ipak, odgovor na naša pitanja nismo dobili do zaključenja ovog broja, a niko nam se više nije javljao ni na telefon.

