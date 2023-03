"DOBILI SMO NAREDBU DA HITNO STANEMO SA OPERACIJOM" Hirurg i pacijent oči u oči: Od doktora sam tražio SAMO JEDNU STVAR (VIDEO)

Aleksandar Radulović je doživeo saobraćajnu nesreću, a nakon 23 operacije na VMA, od kojih je poslednja ravna čudu, od doktora danas, skoro četiri godine kasnije, u šali traži samo jedno - da osmisle način kako da mu pokrenu desnu šaku kako bi dodavao gas na motoru.

Automehaničar je sa 28 godina, voleo je sve adrenalinske sportove: bandži skokove, skijanje, ali i vožnju motora, a onda je 26. juna 2019. godine doživeo nesreću na izlazu sa auto-puta Miloš Veliki.

Saobraćajna nesreća se dogodila kada je na izlazu sa auto-puta u Preljini naleteo na bankinu nakon čega ga je motor vukao 80 metara. On nije samo zadobio povrede, posledice ove nezgode su bile ozbiljno kidanje ruke.

Potom je hitno prebačen na VMA gde ga je operisao vaskularni hirurg, pukovnik prof. dr Ivan Marjanović.

Operacija koja mu je izvršena je svetsko čudo, jer je pre toga urađena samo u Kini.

Upravo su glavni akteri ovog događaja gosti jutarnjeg programa, dr Ivan Marjanović, vaskularni hirug i putem video-poziva Aleksandar Radulović, motociklista.

Radulović se prisetio kobnog dana.

- Izgubio sam kontrolu nad vozilom i zakačio bankinu, tada me motor vukao po bankini jedno 80 metara. Nogu sam uspeo da izvučem, ali mi je ruka spala na drugu stranu bankine i tada sam otkinuo celu kožu sa nje. Bio sam svestan sve vreme. Motoru nije bilo ništa, čak ni ogrebotine. U bolnici u Čačku nisu imali drugo rešenje, osim amputacije, a nisam dozvolio da je izvrše - otrkio je vozač, pa dodao:

- Kada su ozbiljnije povrede, povređene šalju u Kragujevac ili Beograd. Imao sam sreću da odem u Beograd, na VMA i to kod doktora Marjanovića.

S obzirom na to da je ovakav, izuzetno komplikovan zahvat, urađen samo jednom i to u Kini, doktor je za Kurir TV rekao na koji način je došao na hrabru ideju, koju je sproveo u delo i time spasio mladi život.

- Kada smo sanirali povrede desne ruke i noge, tek tad smo evidentirali da Aleksandar ne može da funcioniše rukom bukvalno iz ramena. Nakon što smo mu spasili život, krenuli smo u razjašnjavanje priče afunkcijalnosti ruke. Ustanovili smo da je glavni nervni splet za desnu ruku bukvalno iščupan iz kičme. To je jako teška i opasna povreda. Uz konstantaciju sa mnogim iskusnim doktorima, došli smo do zaključka da bi trebalo obaviti rekonstrukciju nerava - rekao je Marjanović.

Marjanović je otkrio jeziv detalj, a to je bilo usled pandemije korona virusa, kada su dobili hitnu naredbu da moraju obustaviti operaciju:

- Optimalno vreme za rekonstrukciju perfifernig nerava je godinu dana. Nama je vreme curelo. Svi smo bili spremni 15. marta, a Aleksandar je bio na operacionom stolu u osam ujutru, kao i kompletan tim VMA i neurohirurgije sa kliničkog centra. Odjednom smo dobili naredbu, zbog vanrednog stanja, da se samo najhitniji pacijenti operišu zbog mogućih komplikacija kovid infekcije.

Potom je i sam vozač opisao kako se osećao u trenutku tog 15. marta:

- Iskreno malo mi laknulo što se neću operisati, ali sve ću to ponovo proći. Jednostavno je viša sila bila. Ljubav prema motorima nije nestala, smatram da nikada ni neće. Isključivo od doktora Marjanovića sam tražio da osmisli način kako da mi pokrene desnu šaku kako bi dodavao gas na motoru jer je donekle jedini on razumeo moje ludilo. Nemam strah, to je jedna situacija koja se dogodila u trenu oka.

Posledice su ipak ostale trajne po motociklistu.

- Posledice su ostale, od vidljivih svakako tragovi operacije na ruci i nozi. Imam bol u ruci, ali sam navikao. Što se doktora tiče, zahvalio bih se svima, celom osoblju, a pogotovo doktoru Marjanoviću. Zbijali smo šale na razne teme, pa su mi padali lakši ti dani. Svi su prema meni bili perfektni.

