"ČETVRTINA ČOVEČANSTVA NEMA PRISTUP PIJAĆOJ VODI!" Stručnjaci o ispravnosti vodovoda u Srbiji: Ovo je glavni problem zagađenosti!

Svetski dan voda obeležava se svake godine 22. marta. Kako tumačiti još uvek važeće istraživanje prema kojem trećina gradskih vodovoda u Srbiji ima zdravstveno neispravnu vodu za piće.

Voda kao izvor života, nešto bez čega ništa ne može da živi i opstane. Međutim, u Tavankutu i okolnim naseljima Ljutovu i Čikeriji i dan danas neka domaćinstva za piće koriste vodu iz kopanih bunara, doduše u manjem broju u odnosu na vodu iz bušenih bunara, jer vodovodne mreže nema.

Problem im najviše prave dani i meseci koji su pred nama, kada ti bunari presuše, a alternativu nemaju.

Kvalitet vode seoskih vodovoda, pogotovo južno od Save i Dunava, pod znakom je pitanja jer se kontrola obavlja nerednovno ili ne postoji, pokazao je izveštaj Instituta “Batut” iz oktobra prošle godine. Postoji čak 15 mesta u Srbiji u kojima su vodovodi 100 odsto neispravni.

Treba ukazati i na činjenicu da ima mnogo mesta koja imaju prvoklasnu izvorsku vodu, ali zbog lošeg tretmana ona stiže zagađena do potrošača.

Povodom svetskog dana voda i kvaliteta iste u Srbiji razgovarali su gosti "Pulsa Srbije" Dalibor Joknić, sekretar udruženja za komunalne delatnosti PKS i dr Ana Mršulja, Beogradski vodovod.

Joknić je izneo frapantan detalj da je četvrtina čovečanstva bez pijeće vode.

- Dve milijardi ljudi širom sveta nema pristup pijaćoj vodi, iako se ona vodi kao ljudsko pravo, a to je jedna četvrtina čovečanstva. S druge strane, imamo oko 30% ljudi koji imaju pravo na samo 5 litara vode dnevno, a za jednog prosečnog čoveka je potrebno između 40 i 70 litara. U to se, pored pića, svrstava i upotreba vode za pranje, kupanje... Srbije ne odskače preterano od tog proseka, međutim to nije utešno, trebalo bi da se poradi na kvalitetu vode u Srbiji - započeo je Joknić.

Potom se Mršulja osvrnula na kvalitet vode u prestonici:

- Na osnovu aktuelnih rezultata, ali i više decenijskog monitoringa, ustanovljeno je da je voda iz beogradskog vodovoda higijenski ispravna i zdravstveno bezbedna. Dakle, njeni parametri odgovaraju pravilniku higijenskoj ispravnosti evropskim standardima. Odgovorno tvrdim da je voda koju piju Beograđani bezbedna za piće. Nisu potrebne flaše pića,, to je samo bespotreban trošak kojim bi se građani izlagali.

Nakon toga, Joknić je odgonetnuo izveštaj "Batuta" i rekao koji je glavni razlog neispravnosti ili nedostupnosti voda u okolnim gradovima Srbije:

- Tu postoji više faktora, a jedan od njih je i ljudski faktor, odnosno neulaganje, kao i to da imamo oseku kvalifikovane radne snage. Glavni razlog je geomorfološki uticaj zemljišta, a to je karakteristično za Vojvodinu. Banat je takođe izuzetno ugrožen raznim teškim metalima koji utiču na neispravnost vode. Bisernost vode jeste značajan, ali ne i presudan pokazatelj, postoje i zamućene vode koje su ispravne za piće. Ako imamo kristalno čistu vodu, ne znači da je dobra za piće.

