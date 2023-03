OVO JE SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O "NOVOJ" MALOJ MATURI! Velika prekretnica za osmake: EVO GDE DA SE SPREMITE I PROVERITE ZNANJE

Učenici osmog razreda u petak i subotu polažu probnu malu maturu i to je prva generacija malih maturanata koja će umesto kombinovanog testa rešavati predmet po izboru kao treći test.

Bezbrižne dane u školskoj klupi uzburkaće mala matura, velika prekretnica kako za osmake tako za roditelje i nastavnike. Osim praćenja tekuće nastave i donošenje odluke o budućem zanimanju učenici će morati dobro da zagreju stolicu kako bi položili testove. "Mislim iz razloga što možemo da se fokusiramo u nešto detaljnije da se udubimo ali svakako da dolaze detaljnija pitanja nego u slučaju pet različitih predmeta"

"Najteže mi je pao srpski jezik smatram da mi je lakša matematika, smatram da mi je srpski slaba tačka za sada jer su fizika i matematika dosta slične"

"Potrebno je naravno i vikende izdvojiti, ali ceo osmi razred je obnavljanje gradiva sve se uvezuje da bi nam olakšalo taj prijemni"

Biologija je definitivno najomiljeni predmet, za polaganje testa iz tog predmeta prijavio se najveći broj učenika, iza nje je geografija zatim istorija, a najmanji broj osmaka opredelio se za hemiju i fiziku. - Vrlo su ozbiljno to shvatili što su biologiju izabrali verovatno oni to smatraju da im je to najlakše, ali imamo dosta učenika koji su izabrali u našoj školi hemiju, to je njihov izbor i mi ćemo im pomoći da se oni spreme dobro za završni ispit - rekao je Miomir Dragaš, direktor OŠ ″Ivan Goran Kovačić″.

U testovima će biti zadataka različitih nivoa težine, prema standardima obrazovnih postignuća, a učenici svoje znanje mogu da provere na portalu eVežbaonica i u testovima sa završnog ispita prethodnih školskih godina.

- Ovo je dobra promena mi smo imali jako komplikovan taj kombinovani test u kome je bilo čak 5 predmeta đaci su ne samo morali da uče pet predmeta , ali jako mali broj pitanja se dobijao iz tih svih predmeta istorija, geografija, fizika, hemija to su velike oblasti od petog do osmog razreda i n isu moglu da se fokusiraju a sad mogu - rekla je Jasna Janković, Unija prosvetnih sindikata.

Probni završni ispit polagaće oko 64.000 učenika osmog razreda, kao i oko 1. 900 polaznika programa za funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih. Učenici osmog razreda završni ispit će polagati 21. 22. juna i 23. juna.

