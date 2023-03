PRE GODINU DANA URAĐEN JE KOBNI TRETMAN POSLE KOG JE UMRO MILAN ĐURIĆ: Obdukcija je pokazala da je smrt bila nasilna (FOTO)

Godina se danas navršava od kada je u klinici "Balans medika" urađen tretman nameštanja atlasa, prvog vratnog pršljena, Milanu Đuriću (58), koji je potom 9. juna preminuo od posledica izazvanih tim zahvatom.

Tog 24. marta kolima Hitne pomoći prevezen je na Institut za ortopediju na Banjici, gde je stavljen u veštačku komu. Bio je kao živ zaliven u kocki betona, kazao nam je tada njegov brat Bojan. Obdukcioni nalaz je stigao posle nekoliko meseci čekanja.

- Ustanovljeno je da je smrt bila nasilna - kaže za Kurir advokat Momčilo Bulatović, pravni zastupnik porodice Đurić:

- Obdukcija je pokazala da je tokom zahvata došlo do pucanja ne prvog, nego četvrtog vratnog pršljena i da je to prouzrokovalo smrt Milana Đurića. To pucanje je posledica mehaničkog delovanja, nastalog pritiskom ruke ili masažerom onoga ko je zahvat radio. I u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu iz novembra prošle godine piše da je ustanovljeno da je povreda za Đurića bila kobna.

- Iz sudskomedicinskog veštačenja povreda M. Đ. proizlazi da je povreda vrata bila uslovljena teškim oboljenjem vratne kičme, i koja najverovatnije ne bi mogla da nastane kod zdrave osobe, a sa kojim stanjem i težinom bolesti se doktor Slaviša Đ. nije u dovoljnoj meri upoznao pre vršenja tretmana, što je bila njegova dužnost. Stoga, radnje koje je primenio tokom tretmana predstavljaju neadekvatan i nebezbedan lekarski postupak - navedeno je i istaknuto da zbog toga VJT u Beogradu smatra da se u slučaju Slaviše Đ. stiču elementi krivičnog dela. Ova godišnjica podsetnik je porodici na veliki gubitak, na ranu koja i dalje krvari, kaže za Kurir Bojan Đurić.

- Nema dana da ne pomislim na brata. Kad su mi pre tačno godinu dana javili da je posle hiropraktičarskog zahvata moj brat ostao paralizovan i da je u bolnici, zanemeo sam od bola. Pao sam na kolena. Imao sam osećaj da mi se nebo srušilo na glavu. Vratio sam se iz inostranstva, a nisam ni slutio da ću uskoro organizovati dve sahrane - priča on. Otac, koji je bio vitalan, skrhan bolom je preminuo 16. juna, a da sina u bolnici nije ni video. Milan je umro 23 dana kasnije, ne znajući za očevu smrt.

- Niko od odgovornih lica iz "Balans medike" nije nam se ljudski javio da izjavi saučešće. Ni telegram nisu poslali - kaže Bojan.

"Balans medika" radila bez dozvole Dr Slaviša Đurđević branio se ćutanjem Dr Slaviša Đurđević, koji se sumnjiči da je izveo smrtonosni zahvat tog 24. marta posle kog je umro Milan Đurić, na sudu se branio ćutanjem. On je iskoristio svoje zakonsko pravo i to je bio jedini put da se pojavio pred sudom. Preti mu kazna od godinu do osam godina zatvora. Kako smo ranije pisali, prema podacima LKS, dr Slaviša Đurđević poseduje licencu kao specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, a prema podacima Ministarstva zdravlja, ne poseduje dozvolu za obavljanje metoda komplementarne medicine, odnosno hiroprakse. Prema podacima Odeljenja zdravstvene inspekcije, "Balans medika" od 15. juna 2007. ne poseduje rešenje Ministarstva zdravlja za obavljanje zdravstvene delatnosti, a nakon ovog slučaja je ispražnjena i zatvorena. dr Slaviša Đurđević foto: screenshot Prva tv

