DEBATA U STUDIJU UŽIVO: Šta raditi ako smo prevareni od turističkih agencija? Sagovornici Kurira: Putnici dovedeni pred svršen čin

Naredna priča je o lošem iskustvu turista iz Srbije, koje su doživeli na putovanju u Italiju. Naime, oni su preko jedne turističke agencije uplatili turu "Rimini - San Marino", putovanje je reailzovano od 9. do 13. marta ove godine. Aranžman je uključivao smeštaj i dva noćenja, kao i obilazak Padove, Ferare i Modene. Međutim, od samog početka, kako kažu, putovanje nije bilo kako je ugovoreno.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija-YUTA i Dejan Gavrilović, iz Udruženja potrošača "Efektiva" komentarisali su ova dešavanja u jutarnjem programu Redakcija.

Gavrilović je pojasnio šta se desilo.

- To je takozvani petodnevni izlet. Postojalo je dosta nepravilnosti, došao je neki mini bus, a ono što se vidi ne deluje obećavajuće. Vozači su grešili tokom puta, a agencija je to sve potvrdila. Vozač je pogrešio put, pa je istovario putnike kod nekog nadvožnjaka i rekao im da idu dalje peške. Zatim, tokom puta, je neko tražio da vozač stane da bi mogao da ode do toaleta, a on je tu potražnju odbio - zapanjen je Gavrilović.

Seničić ističe stavke koje nisu smele da se dogode.

- Ljude su stavili pred svršen čin, što ne bi trebalo da se dešava. Ne možete da nudite 5 destinacija i da tražite dodatna plaćanja. Zakon jasno predviđa plaćanja i imamo model kako možemo da sankcionišemo, i imamo ugovorni proces pred sam spor - rekao je.

Ljudima je najvažnije da ostvare svoja prava.

- To su sve stvari, a na tržištu se svašta dešava. Ne može sve da se iskontroliše, ali imamo model kako možemo da sankcionišemo. Kada ljudi prave ugovor oni potpisuju ono što će plaćati, jer ako toga nema onda imamo problem - dodao je.

Gavrilović je dao primer ekskurzije i uporedio je sa ponudom turističke agencije.

- Čista logika. Na primer imamo ekskurziju koja se naplaćuje za dva dana 10-12.000, a turistička agencija nudi isto to duplo jeftinije. Šta ćemo onda sa tim? Imamo ekskurziju do Višegrada, a turistička agencija to isto nudi, duplo jeftinije. Po logici stvari, jeftinija ponuda i jeste sumnjiva. Turistička agencija ispada sumnjiva, a nije, nije ta logika uvek, jer u ponudi za đake ipak, postoji nešto drugo - rekao je Gavrilović, uz dopunu Seničića:

- Ono što je tu problematično su izuzetno visoki troškovi koji ne zavise od turističke agencije, nego od Ministarstva prosvete - rekao je on.

Gavrilović je pojasnio da sporovi vezani za ovakve i slične situacije, kako je rekao iziskuju strpljenje i upornost građana koji se odluče da izvedu sudske sporove do kraja.

- Često nam se dešava da ljudi koji smatraju da imaju problem, na kraju se ispostavi da je bilo do njih. Postoji ugovor, predugovorna faza, a ako je putnik bio upoznat sa time, a on pogrešno protumačio svoja prava, ali retki su ovakvi slučajevi - rekao je Gavrilović.

