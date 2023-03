KADA SAM DAO TU IDEJU NADREĐENIMA MISLILI SU DA SAM PROLUPAO! Srpski pilot koji je nadmudrio NATO: Niko nije odbio NEMOGUĆU MISIJU

Današnjeg dana pre 24 godine građani nekadašnje SRJ se nerado sećaju jer su NATO snage oko 20 časova izvršile prve udare na teritoriju naše zemlje. SRJ je napadnuta pod izgovorom da je krivac za neuspeh pregovora u Rambujeu i Parizu o budućem statusu pokrajine Kosova i Metohije.

Nikada nećemo zaboraviti taj 24. mart 1999. godine i zvuk sirene koja je označila početak vazdušne opasnosti i bombardovanja naše zemlje.

Povodom godišnjice od NATO agresije na SRJ u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji gostovali su Avram Izrael, nekadašnji načelnik Centra za obaveštavanje u vreme NATO bombardovanja i Đorđe Ivanov, penzionisani potpukovnik-pilot.

foto: Kurir televizija

- Cela jedinica je mobilisana dan uoči bombardovanja. Bili smo na vezi sa vojskom Srbije i službom vazdušnog osmatranja, zbog čega smo imali aktuelnu sliku vazdušnog prostora. Dan pre bombardovanja vazdušni prostor Srbije bio je avetinjski prazan. Sav međunarodni saobraćaj odvijao se mimo naših granica i to je bio prvi znak da očekujemo napad. Tokom tog dana već je bilo ozbiljnih povreda našeg vazdušnog prostora da bi NATO oko 19 časova počeo da dejstvuje po prostoru Kosova i Metohije, a u Beogradu je prva uzbuna oglašena u 20 sati 6 minuta. I danas postoji neverica u meni da se neko na kraju 20. veka drznuo da uradi to što je uradio - rekao je Izrael.

Ivanov tvrdi da je prvi pokušaj NATO napada bio 1998. ali se od njega odustalo.

foto: Kurir televizija

- Već godinu dana radnije je bio neki pokušaj pa su odustali. Znali smo svi da se to sprema. Izmestili smo se na neke rezervne položaje, poleteli smo svi iz Batajnice da bi izmestili avione sa aerodroma, a posebno Mig-29 koj je bar donekle mogao da pruži otpor njihovoj ratnoj tehnici. Niko od od naših pilota nije rekao ne, kada je trebalo da poleti i suprotstavi se daleko jačem neprijatelju. Svi su poleteli i znali kuda idu, ali potajno se nadaš možda nešto i uspeš. Znate kakav je naš naro - rekao je Ivanov.

Izrael je konstatovao da u sistemu osmatranja i ovaveštanja ništa nije bilo spremno na dan napada i da se moralo brzo reagovati i organizovati:

- U u sistemu osmatranja i obaveštavanja ništa nije bilo spremno. Ni skloništa ni sistem uzbunjivanja nje bio spreman. U tih nekoliko dana smo morali sve da oirganizujemo.

foto: EPA/Peter Klaunzer, Profimedia

Ivanov je podsetio na svoju tadašnju taktiku koja je zbunila NATO, a za koju su mnogi u početku mislili da je detinjasta i nerealna.

- Prve noći kad je počela zemlja da se trese ja sam shvatio da je pružati direktan otpir suludo. Znao sam kolika je naša, a kolika njihova snaga. Jedino što je u tom momentu bilo pametno jesto sačuvati nešto što imaš i napraviti neki faktor iznenađenja - rekao je Ivanov, a onda objasnio svoju ideju da "namami" NATO na lažne ciljeve.

- Napravitili smo makete, imitacije Miga 29 tj. lažne ciljeve, koje bi onda oni gađali. Cilj je bio da kad oni pomisle da su ih uništili, onda odnekud izlete naši pravi avioni i iznenade ih. Mi smo to pokušali, trebalo je dosta vremena da se napravi prva maketa, pa druga i treća. Kada sam to predložio nadređenima govorili su major je prolupao! Ipak, tadašnji komandant Spasoje Smiljanić koji me je poznavao je na kraju pristao i zahvaljujući tome sačuvali smo dosta naših borbenih aviona koji danas čuvaju vazdušni prostor Srbije.

02:31 SRPSKI PILOT KOJI JE NADMUDRIO NATO: Kada sam dao tu ideju nadređenima mislili su da sam prolupao! NIKO OD PILOTA NIJE REKAO NE

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud