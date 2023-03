KAKO JE MOGUĆE DA OLGICA BARBI PONOVO RADI? U Beogradu joj se sudi za 18 unakaženih pacijentkinja, a ona sad OVDE DELUJE

Godine borbe, nove zakonske regulative, spektakularna hapšenja i kazne, očigledno nisu zastrašili prevarante u belim mantilima koji uvek nalaze način da dođu do naivnih ali očigledno i očajnih žrtava.

Poslednji slučaj nalaženja rupe u zakonu jeste čuvena Olgica Markanović, zvana Olgica Barbi, koja je u Beogradu optužena da je unakazila 18 žena ali kako je Kurir ekskluzivno saznao - ponovo radi u Bosni i Hercegovini.

Beba Golubović, Udruženje pacijenata i Marko Kovač, advokat, ovim povodom govorili su o navedenim "zdravstvenim uslugama" kao i odgovornosti i posledicama koje konkretan "poziv" nosi.

Iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu su izjavili: Ona nema meru zabrane rada, jer su i ona kao i Sava Knežević radili nelegalno, "na crno", bez propisanih uslova za rad. Čak i da ima meru zabrane, ona ne bi važila van granica Srbije.

Kako je to moguće, upitala je voditeljka Anastasija Čanović svoje sagovornike.

Ustav garantuje svakom građaninu zaštitu psihičkog i fizičkog zdravlja, započinje Kovač.

- Pogledajmo to iz ugla zakonodavstva. Ovde govorimo o slučaju nadrilekarstva koji kaže da svako ko se bavi pružanjem medicinskim usluga, bez odgovarajuće stručne spreme, odgovaraće. Moraju da se ispune dva kumulativna uslova da bi se krivično - procesno gonio, a to je da se takve usluge pružaju u kontinuitetu i da se pružaju bez odgovarajuće stručne spreme. Ukoliko to uradite samo jednom, bićete oslobođeni - kaže Kovač, osvrnuvši se na gorepomenuti slučaj, koji se desio 18 puta!

- Postoji kvalifikovani oblik i za to je zatvorska kazna je od 1-8 godina, a ukoliko nastupi smrt lica (pacijenta), kazna je od 2-12 godina. Ona (Olgica Markanović) je na slobodi, ali pretpostavljam da se protiv nje vodi postupak, dok je na slobodi. Pošto nije bila zvanični lekar, nego nadrilekar, za nju postoji krivično pravna zaštita i odgovornost pred sudom. Ona je sada u BiH i radi isto što i u Srbiji. Ona krivično ne može da odgovara za ono što se dešava u BiH - dao je Kovač jedan primer.

Beba Golubović iz Udruženja pacijenata, kaže da nadrilekarstvo izaziva u njoj osećanje besa i ljutnje.

- To je zaista nešto o čemu treba govoriti češće, a ne samo kada se desi neki drastičan i tragičan slučaj, i kada neko na žalost premine. I pacijenti sami treba da znaju o svojoj bolesti, da se raspitaju pre nego što biraju kod koga će da idu, da vide na sajtu da li taj lekar ima licencu. Pacijent mora da bude informisan. U lekarskoj komori postoji spisak onih koji imaju dozvolu za rad - pojašnjava Golubović, nastavivši:

- Pričamo i o slučajevima sa onlkološkim pacijentima koji se suočavaju sa smrtnošću i obraćaju se nadrilekarima, koji im preporučuju čajeve, govore im da hemioterapija nije dobra... To im pruža kratkoročno dobar osećaj, ali nije zamena za tradicionalnu medicinu - pojašnjava Golubović.

03:34 Slučaj nadrilekarke Olgice Markanović

Nadrilekarima se, na kraju, obično obraćaju potpuno očajni ljudi kako kaže ona i ljudi koji su "istrošili" sva prethodna rešenja.

- Lekari moraju da imaju više vremena da se posvete svojim pacijentima. Da se i mi posvetimo svom zdravlju i preventivi i vratiti poverenje između lekara i pacijenta - dodala je.

Maser Sava Knežević, protiv kog se takođe vodi postupak pred Prvim osnovnim sudom, zbog sumnje da je izvodio u neregistrovanoj ordinaciji hirurške zahvate za koje koje nije imao, ni odgovarajuću diplomu, niti licencu, takođe je nastavio da radi, ali kao nutricionista...

Kovač se osvrnuo i na ovaj slučaj iz ugla pravne regulative.

- Svaki slučaj treba posmatrati izolovano. Pretpostavljam da će on za to odgovarati ukoliko sud dokaže njegovu krivicu. Sada je nutricionista. Ne možemo mu to zabraniti niti ga sankcionisati. Zar treba nešto da se desi da bi se aktivirali mehanizmi zaštite? Realna kazna je da se pravnosnažno osudi. Postoji specijalna i generalna prevencija koja podrazumeva da krivična osuda utiče na sve, na primeru jednog lica, druga lica ne dođu u iskušenje da se bave time, kadavide da država radi svoj posao. I postoji specijalna prevencija koja utiče samo na jedno lice - pojasnio je Kovač.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.