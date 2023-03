SADNJOM STABALA NA BEOGRADSKOM UŠĆU: DDOR osiguranje nastavilo akciju „Za šumu u tvom kraju“

Nedavno otvoren Beogradski sajam automobila, čiji je DDOR osiguranje generalni sponzor, bio je prošle godine povod za pokretanje akcije „Za šumu u tvom kraju“ kojom je predviđena sadnja stotina stabala u gradovima u čitavoj državi. Beograd je sedmi grad nakon Vršca, Subotice, Sremske Mitrovice, Smedereva, Zrenjanina i Novog Sada, u kojima su nova stabla oplemenila ulice i parkove, a urbano pošumljavanje će se još dogoditi u Užicu, Novom Pazaru i Tutinu. Simbolično, danas su stablo zasadili zajedno gospodin Frančesko Maši, predsednik Izvršnog odbora DDOR osiguranja i naša trofejna olimpijka, Zorana Arunović, prva koja je ostvarila normu za plasman na Igre u Parizu 2024. godine. Prepoznavši značaj ovakve akcije, usklađene sa dugoročnom strategijom DDOR osiguranja i Unipol grupe čiji je član, kompanija je ovaj projekat uvrstila u svoj trogodišnji plan i u 2023. godini akcija je produžena na svih 12 meseci što će obezbediti još više sredstava za još zelenije gradove u Srbiji.

Ovim povodom, predsednik Izvršnog o DDOR osiguranja, Frančesko Maši je izjavio: „Suvišno je reći da smo potpuno svesni da industrija osiguranja igra ključnu ulogu u privredi i u borbi protiv klimatskih promena. Posebno sam ponosan što predstavljam DDOR i našu Grupu, Unipol, jer smo snažno posvećeni zaštiti životne sredine, smanjenju emisije štetnih gasova i borbi protiv klimatskih promena, što je jedan od 5 Ciljeva održivog razvoja UN Agende 2030, integrisane u strategiju naše Grupe. Strateški plan za 2022-24 „Otvaranje novih puteva“, u kome smo postavili veoma ambiciozne ESG ciljeve, pojačava želju Unipola i DDOR-a da doprinesemo ciljevima održivog razvoja koristeći sredstva Grupe i njene poslovne oblasti kako bismo stvorili nove prilike i suočili se sa novim izazovima,“ i dodao: „Zadovoljstvo nam je što nam se danas između ostalih pridružila i gospođa Arunović. Kao što znate, ona je nedavno sebi obezbedila mesto na Olimpijskim igrama u Parizu. Pariz je prelep grad u kome je, kada su u pitanju klimatske promene, potpisan Pariski sporazum 2015. godine, koji je Srbija ratifikovala 2017. godine, sa akcionim planom za ograničavanje rasta prosečne globalne temperature na 1,5° C. To predstavlja prekretnicu u globalnoj strategiji za obezbeđivanje dugoročne održivosti i budućnosti za naše zajednice, jer čak i najmanja akcija može napraviti razliku, a klimatske promene su bitno pitanje, jer to je rizik koji može pogoditi sve naše živote i našu poslovnu budućnost. Iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim Gradu Beogradu na podršci i doprinosu našim zajedničkim naporima da ozelenimo gradove i učinimo ih zdravijim.“

Zahvaljujući se na pozivu za učešće u akciji, članica Olimpijskog tima i svetska i evropska šampionka u streljaštvu, Zorana Arunović rekla je: „Srećna sam što sam uključena u ovaj projekat i uvek ću se rado odazvati ovakvim akcijama, jer zaštita životne sredine, odnosno održivi razvoj, treba da svima nama bude u vrhu prioriteta. Veoma sam ponosna što je Beograd jedan od 10 gradova u kojem DDOR sprovodi ovu plemenitu akciju. Posebno mi je drago što moji sugrađani prepoznaju i podržavaju ovakve aktivnosti i što smo zajedno na ovom putu – a to je kvalitetnija i zdravija okolina za sve.“ i dodala: „Moram da napomenem da kompanija DDOR osiguranje već dugi niz godina prepoznaje vrhunski sport kao pravo mesto za ulaganje i prepoznaje sportiste kao prave uzore i modele našeg društva. Svojim primerom to dokazuju i time što su u svojim redovima imali i nekadašnjeg olimpijca i osvajača zlatne olimpijske medalje – veslača Zorana Pančića! Radom na ovakvom projektu još jednom su potvrdili da zastupaju prave vrednosti i šalju poruku da je potrebno unaprediti životnu sredinu i uslove života u gradovima.

Nadam se da će u budućnosti biti još više ovakvih akcija kao što je „Za šumu u tvom kraju“, da će druge društveno odgovorne kompanije slediti ovaj primer i da ćemo nastaviti da činimo naš grad zelenijim i zdravijim za život i rad.“

Pre Beograda, u decembru 2022. godine, u Novom Sadu je zasađeno 50 stabala, u Zrenjaninu u februaru 2023. 78 stabala, u Smederevu 21, u Sremskoj Mitrovici 44, u Subotici 42 stabla i u Vršcu 100 stabala. Kao što je najavljeno, projekat „Za šumu u tvom kraju“ započeo je svoj novi ciklus u 2023. godini i podrazumeva, pored završetka akcije započete u 2022. godini i odvajanje sredstava od svake ugovorene DDOR eko-polise za sadnju stabala u narednoj godini. Ugovaranjem eko-kasko ili eko-Moja kućica osiguranja, kao i godišnjeg eko-Paketa putnog osiguranja, klijenti će direktno doprineti tome koliko će stabala obogatiti različite gradove Srbije.

