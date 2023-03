DVE DECENIJA ZATAŠKIVANO! SPECIJALAC POKUŠAO DA OTME AVION NA LETU MOSKVA-BEOGRAD: Zvanično, ovo se nije dogodilo! Posada za KURIR

Ovo je priča za koju je ceo grad znao, a zvanično se nije dogodila. O incidentu na letu Moskva-Beograd niko nije pisao, a brzo se gradom proširila vest da je u avionu "Jata" bila drama. Te specijalac, te Rus li je, Ukrajinac, otmica aviona... Da priča, niko od aktera tada nije smeo, ali godine su prošle, "Jat" više i ne postoji i sad otkrivamo šta se desilo na čuvenom letu Moskva-Beograd te 2004.

"Boing 727" bio je pun i tog dana, osim biznis klase, što je i uobičajeno na letu iz Moskve. Saša Tomičić je bio šef kabine. Još na "Šeremetjevu", na ulasku u avion, za oko mu je zapao muškarac od oko 40 godina, koji mu je gurao ID kartu pod nos.

Saša Tomičić foto: Zorana Jevtić

- Ne znam zašto mi ju je pokazao, ništa konkretno nije ni pisalo. Posle nekih sat vremena stjuardesa mi kaže da jedan putnik pravi problem. Ispostavi se on. Govori na ruskom, iako zna engleski. Nije bio pijan. Došao je u biznis klasu, zamolio sam ga da ide. A on će meni: "Mogu da otmem avion." Kažem mu: "Ajde sad ti da sedneš, pa kad sletiš, da biramo koji ćemo avion da otmemo." Tražio je da uđe u kokpit - kaže za Kurir Tomičić, koji je odmah interfonom obavestio kapetana Đuru Kiurskog da imaju moguću komplikaciju s putnikom, te da pozovu i policiju da ih čeka na aerodromu u Beogradu.

Pale se lampe za pojas za sletanje, Tomičić objavljuje da svi moraju da se vežu, a on seda na sedište okrenuto ka putnicima, pored samih glavnih vrata

Saša Tomičić u mladosti na poslu foto: Zorana Jevtić

.

- Čujem tup udar. Video sam da naš mehaničar, koji je bio na letu u pratnji aviona, leži na podu biznis klase, a onaj drži stjuardesu Vesnu Cvetić za gušu. Skačem, on kreće na mene, zamahuje. A mlađi je 10-15 godina. Uhvatio sam ga za desnu ruku, levom mi je dohvatio džep. Gurao me je u vrata kokpita. Udario sam ga, nije trepnuo. Šutnuo sam ga, ni tad nije trepnuo, ali mi je pustio ruku. Uspeo sam da ga savladam i vežem mu noge i ruke. Sve se dešavalo iza zavese biznis klase. Potom sam ubedio dva telesno sposobna putnika (TSP), kako i nalaže procedura, da sede u prvom redu ekonomske klase, gde smo ga preneli, a on je bio na podu vezan. A onda se jedan starina digao i hteo da ga šutne: "Taj nas maltretira još od Moskve." Nismo ga pustili - seća se Tomičić i veli da su mu svi na aerodromu, po sletanju, čestitali.

Kapetan Đuro Kiurski foto: Privatna Arhiva KAPETAN ĐURA KIURSKI: DA SLETIM U BUDIMPEŠTU ILI DA NASTAVIM ZA BEOGRAD I kapetan s tog leta Đura Kiurski dobro se seća tog incidenta. - Na ulasku iz Ukrajine u Mađarsku Saša nam je rekao da imamo problem s putnikom. Vrata kokpita smo zaključali da niko ne može da uđe. Na meni je bio izbor da li da sletim u Budimpeštu kao hitno, prinudno sletanje ili da nastavim za Beograd. Dok sam razmišljao šta da radim, Saša je javio da ga je savladao i vezao, pa sam se, da ne bih "Jatu" napravio dodatne troškove, odlučio za sletanje u Beogradu - priča za Kurir Kiurski i dodaje: - Pričalo se po "Jatu" da je on ruski državljanin koji je leteo u Africi, te da je bio pod dejstvom lekova za malariju. Na sve to, Rusi znaju da piju, a to dvoje ne idu jedno s drugim - veli Đura.

Čim su sleteli, čekalo ih, kako veli, 30 policajaca. Problematičnog putnika odmah su odveli.

1 / 5 Foto: Zorana Jevtić

- Čuo sam od policajaca da je navodno neki Ukrajinac, specijalac koji je leteo po Africi. Inače, na putu iza aerodroma često je stajao jedan teretni avion, video se iz kancelarije. Ne mogu da se setim pod čijom zastavom je bio. Po priči iz letačke operative, neka žena je bila u registru kao vlasnik. Tad se pričalo da je taj naš s leta vozio baš taj avion - ističe Tomičić i veli da se u borbi s putnikom setio saveta Žike Ljubenovića, njihovog instruktora za vanredne situacije, da gađaju u špic brade.

foto: Dado Đilas Kurir.rs/J. S. Spasić

foto: Kurir

foto: Kurir

