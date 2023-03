"NATO JE 1999. HTEO DA UNIŠTI KOPNENE JEDINICE VOJSKE JUGOSLAVIJE!" Vojni analitičar progovorio o PRAVIM ciljevima agresije na SRJ

Pre 24 godine, NATO, kako je neko rekao, "nije sišao na zemlju", već je zemlja besomučno bombardovana 78 dana. Dobar deo srpske javnosti oseća da je rat u Ukrajini neki nastavak onog što su gledali te 1999. godine. O tome koje su sličnosti, a šta su razlike izmedju rata u Ukrajini i NATO bombardovanja Savezne republike Jugoslavije 1999. godine, govorio je u emisiji Puls Srbije Petar Vojinović sa portala Tango Six.

- Postoje paralele sa ratom u Ukrajini. Sama činjenica da smo napadnuti od najmoćnijeg NATO saveza, govorila je o tome da mi tu nemamo šta da tražimo. To što smo uspeli da odolimo 78 dana nešto znači i govori pre svega o vehunskom profesionalizmu naše vojske - rekao je Vojinović i dodao:

- Na vlasti u Americi su tada bile demokrate i njegovi savetnici si imali politički problem. Oni su tada pitali svoji ministarstvo odbrane da li to može da se reši, a da to bude precizno iz vazduha, izdvojeno od kopnene operacije, da to ne bude brutalno. Međutim, iako je bilo poznato da je ne moguće izvesti tzv. klinički precizne udare bez kolateralne šteta. oni su ipak napali.

Smatra da se izvesne paralele sa ratom u Ukrajini mogu povući, a li da se u osnovi radi o dosta drugačijem sukobu.

- Ukrajina neuporedivo, drastično, kompleksniji i veći konflikt. Uglavnom nema nikakve veze sa onim što smo mi doživeli. Ipak, tamo i jedna i druga strana gađaju vojne i civilne ciljeve. Tako se i nama dogodilo. Kada u prvih deset dana NATO nije postigao cilj, kada nisu uspeli da neutrališu kopnene trupe vojske Jugoslavije, počela su dejstva po civilnim ciljevima. Doživeli smo tragedije kao što su gađanje RTSa, rušenje mostova, kasetne bombe na pijaci u Nišu. Isto tako je i Rusija pošto nije uspela da ostvari vojne ciljeve u predviđenom roku počela sa udarima na civilne ciljeve u Ukrajini - ocenio je Vojinović.

