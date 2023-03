ACA JE JEDAN U DVA MILIONA KOJI OVO PREŽIVI Doživeo težak udes u Americi, imao 12 operacija, 3 ćerke još ne znaju šta mu se desilo

“Bila je nedelja, kod nas je bilo jutro, kod njih u Americi je bilo podne. Čujemo se svakog dana redovno, znala sam da se nešto desilo čim mi se muž ne javlja, samo nisam znala kakva je situacija. Posle toga su mi javile njegove kolege da je teško povređen, ali mi prvog dana nisu rekli sve detalje. Ta prva noć je bila pakao. Nama je najbitnije samo da je on živ i da nam se vrati kući, to nam je najvažnije.”

Ovim rečima počinje ispovest Tamara Kostadinović, supruga Aleksandra Kostadinovića (37) iz Moravca koji je 19. marta, vozeći kamion u Sjedinjenim Američkim Državama doživeo tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je zadobio stravične, povrede opasne po život.

Posle 12 operacija, otvorio je oči

Iako su mu lekari davali minimalne šanse da preživi, Aleksandar, nekadašnji fudbaler FK “Morava” iz Žitkovca, posle 12 operacija otvorio je oči. Na kratko uspeva da se čuje telefonom i sa suprugom Tamarom, a beskrajna ljubav tri ćerkice uzrasta pet, četiri i godinu i po dana koje ga čekaju u Moravcu, najveći su mu podstrek da nastavi da se bori.

Šanse da preživi nisu bile ni 10 odsto

Aleksandar je radio ranije kao rudar, ali je odlučio da pre nekoliko meseci ode u Ameriku i počne da radi kao vozač kamiona kako bi obezbedio bolje uslove za život svojoj porodici. Ali, 19. marta u Koloradu, doživeo je težak udes kamionom. Prognoze lekara nisu bile ni najmanje optimističke.

- Doktori su mu davali 10 odsto šansi da preživi, ali pitanje da li je zaista bilo tako. Mislim da su mu šanse bile još manje. Znam da je svu krv izgubio i da je odmah pao u komu. Preživeo je zahvaljujući dobrom zdravlju i snazi. To su mu i doktori rekli. Čujemo se telefonom na kratko. Uspeo je da mi kaže u razgovoru: “Svi doktori kažu da sam mnogo jak i da sam jedan u milion ili dva koji je preživeo ovo”. Zato su i oni dobili veću motivaciju da se angažuju za njega - kaže Tamara.

Nova operacija za 10 dana

Prema njenim rečima, Aleksandar se ne seća samog udesa a kakve je sve tačno povrede zadobio znaće se kada dobiju lekarski izveštaj.

- Najbitnije je da su glava i kičma u redu. Dok ne dobijemo bolnički izveštaj ne znamo tačno kakve su ostale povrede. Bitno je da je on živ, da je izvukao glavu. Imaće još jednu operaciju, za 10 dana. Ne smeju sada da ga izlažu riziku pošto je imao dosta operacija - dodaje Tamara.

Ćerkice su mnogo vezane za oca

Ona se sa dosta snage i hrabrosti nosi sa teškom situacijom, ne dozvoljavajući ćerkicama da saznaju da osete da nešto nije u redu.

- Izbegavam kontakte, u kuću primam samo najbliže ljude jer ne želim da počnemo da plačemo, jedva se suzdržavamo. Ne želim njih da stresiram jer one već osećaju da se nešto dešava. Svaki dan smo se čuli i odjednom se tata ne javlja. Jednom su me videle samo da plačem kada je bilo najteže, trudim se da me ne vide. Moram, mnogo su vezane za oca, a i on je dosta vezan za njih. Svi smo svim srcem sa njim. Zovu i prijatelji sa svih strana, žele da pomognu - priča Tamara za “Blic”.

Za lečenje potrebno 300.000 dolara

Aleksandrove kolege u Americi su stalno pored njega, smešten je u jednu privatnu bolnicu koja je bila najbliža mestu udesa u kojoj ima svu najbolju moguću stručnu negu. No, budući da će troškovi oporavka nesumnjivo biti visoki, jer se procenjuje da će tek za godinu dana moći da stane na svoje noge, njegovi prijatelji pokrenuli su akciju preko platforme “Go fund me”, preko koje se prikupljaju sredstva za njegovo lečenje.

- Njegove šanse da preživi bile su 10 odsto. Međutim, na sreću, preživeo je i sada se nosi sa povredama. Od nedelje je imao 12 operacija, a period oporavka će mu trajati četiri do šest meseci. Aleksandru će biti potrebno više od godinu dana da stane na svoje noge. Aleksandar je otac tri prelepe devojčice i odan muž koji je u Ameriku došao po bolji život. Pomozimo Aleksandru da se oporavi i sanjajmo da i dalje napreduje u Americi. Molim vas, zadržite Aleksandra u svojim molitvama - stoji u apelu na ovoj stranici.

Od potrebnih 300.000 dolara do sada je prikupljeno skoro 34.000 dolara a pojedini ljudi velikog srca donirali su i po 2.000 dolara za Aleksandrov oporavak.

Udes izazvao drugi kamiondžija zbog neispravnih svetala?

Apel za priključenje akciji, podelili su i njegovi nekadašnji klupski drugovi iz FK Morava iz Žitkovca na zvaničnoj “Fejsbuk” stranici kluba.

- Znam ga ceo život jer smo iz istog sela. Igrali smo zajedno u klubu a posle sam mu bio u trener. Aca je idealan dečko, stvarno dobar momak, nema kome nije pomogao. Video sam apel na društvenim mrežama, baš sam se iznenadio, nisam ni znao da je u Americi - kaže Bojan Todorović – Čaklas iz Donjeg Adrovca, nekadašnji Aleksandrov kolega iz kluba i trener.

Prema nezvaničnoj priči nekih naših kamiondžija koji su tamo u Americi udes je, dodaje on, izazvao vozač kamiona koji je išao ispred Aleksandra jer su mu bile neispravna stop svetla.

- Naglo je zakočio, bilo je klizavo i Aca je udario u njega… Prvo je bio dosta kritično, ali je uspeo da se izbori posle 10 operacija. On je mnogo jak, ne puši ne pije, uvek je bio u punom treningu, pravi sportista. To ga je sigurno iščupalo. Period oporavka će sigurno biti dug i lečenje će biti sigurno skupo a pitanje je i kakvo je osiguranje imao, zato je potrebno pomoći. Svi se nadamo da će da se izbori i vrati svojoj porodici - kaže Bojan Todorović.

Komšije sakupljaju priloge

I komšije iz Moravca, gde Aleksandar živi sa porodicom, složne su u nameri da mu pomognu.

- Moja žena i unuk su videli na “Fejsbuku” da je Aca imao udes i da je povređen. Daj Bože da se Aca oporavi. Sve najlepše mogu da kažem o njemu, njegovoj ženi o celoj porodici. Oni su fenomenalni ljudi. Mi primamo penziju 3. u mesecu. Mi smo komšije, baš sam planirao da odnesem 2.000 dinara kad primim penziju kao moj prilog akciji prikupljanja pomoći za njegovo lečenje, toliko mogu - kaže Jovan Kostadinović, komšija iz sela Moravac.

