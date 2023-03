OVO SE NIJE DESILO GODINAMA! Vreme početkom aprila neće biti onakvo KAKVOM SE NADAMO: Ove nedelje prijatno, onda sledi ROLERKOSTER

Meteorolog Marko Čubrilo u svojoj najnovijoj vremenskoj prognozi predvideo je da nas za vikend pred nama očekuje prolazno pogoršanje i umereno zahlađenje, a da od nedelje postoji verovatnoća za novo, još jače pogoršanje vremena.

"U sredu posle vrlo hladnog jutra, tokom dana promenljivo oblačno, uglavnom suvo i toplije u odnosu na protekle dane. Vetar će oslabiti i okrenuti na zapadni i jugozapadni smer. Dnevni maksimum do +7 do +13 stepeni Celzijusa.

Četvrtak i petak donose dalji porast temperature koja bi se u najtoplijem delu dana trebala kretati od +13 do +20 stepeni Celzijusa. Jutra sveža ali bez opasnosti od pojave mraza u nizijama.

Uz promenljivu oblačnost bi ponegde moglo biti pojave vrlo slabe kiše. Vetar uglavnom slab, južni i jugozapadni.

foto: Nenad Kostić

U noći ka suboti i u subotu tokom dana prolazno pogoršanje uz kišu i pljuskove. Vetar u okretanju na severozapadni ali se olujni udari ne očekuju. Sneg samo preko 1000mnv. Dnevni maksimum u subotu od +5 do +14 stepeni Celzijusa. Drugi dan vikenda promenljivo oblačan i prosečno topao uz moguću pojavu lokalne kiše ili pljuska. Dnevni maksimum bez bitne promene u odnosu na subotu ili malo viši.“

Čubrilo zaključuje da nas početkom sledeće nedelje čeka novo, jače, pogoršanje vremena.

"Trenutno doslovce svi relavatni modeli (ECMWF, UKMO, GFS, JMA) simuliraju razvijanje anticiklona u širem prostoru od jugozapadnog Atlantika, preko središnje i zapadne sve do severne Evrope, dok se u oblasti južnog Jadrana ili Jonskog mora simulira razvijanje ciklona. Takva sinoptika bi ka nama sa severa povukla veliku količinu hladnog vazduha, dok bi ciklon uslovio padavine.

Kako je ovo još jako dalek termin nije moguće dati preciznu prognozu o snazi zahlađenja, rasporedu ili količini padavina i zato večernju simulaciju ECMWF-a koja je i za nizije dobrog dela regiona početkom sledeće nedelje dao oko 10cm snega ne treba uzeti za ozbiljno, posebno što se na ansamble grafikonu za sneg jasno vidi da tako nešto nema podršku članova niza.

foto: Shutterstock

Opet, to je najava da će uslova za sneg i to obilan biti na planinama, dok se on nikako ne može pri takvoj sinoptici isključiti ni u nizijama, makar kao pojava.

Temperature bi bile znatno ispod proseka i oko 04.04. bi se kretale od +1 do +6 stepeni Celzijusa, a ne treba ni trošiti reći na priču kolika bi to bila katastofa za poljoprivredu.

Ostaje da se sačeka još 2-3 dana i da modeli uđu u pouzdan deo simulacija. U koliko promena ne bude to bi mogao biti jedan od najhladnijih početaka aprila u poslednjih nekoliko desetina godina, ali nadam se da će do ublažavanja doći.

Od srede sledi barem nekoliko dana toplijeg, prolećnog, vremena, a za vikend sledi novo pogoršanje.“

Kurir.rs/Nova