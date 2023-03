MLADI U JAVNOSTI NAJZASTUPLJENIJI U NEGATIVNOM KONTEKSTU I TO KROZ CRNU HRONIKU: Evo kako treba da budu prepoznati u medijima!

Bezbednost mladih je kao tema najzastupljenija u medijima, a aktuelni događaji i to često iz crne hronike su povod za izveštavanje o mladima, pokazuju rezultati istraživanja "Mladi u medijskom ogledalu 2022.".

Na konferenciji koju je organizovala Krovna organizacija mladih Srbije predstavljeni su podaci iz šestog po redu istraživanja koje se realizuje od 2017. godine. U fokusu istraživanja jeste slika mladih u medijima, odnosno kako i koliko mediji izveštavaju o mladima u Srbiji.

Ivana Antonijević, pomoćnica ministra Ministarstva turizma i omladine, rekla je na konferenciji da je ministarstvo godinama unazad finansijski podržavalo niz aktivnosti koje su bile preusmerene na bolje informisanje mladih u različitim programima.

- Kroz različite aktivnosti postojala je i podrška i saradnja sa medijima koja je donosila za cilj da mladi budu više prepoznatii da bude pozitivnije informisanje o njima i da nekako bude prepoznato njihovo uključivanje u proces donošenja odluka. Imamo novu strategiju za mlade koja je doneta u januaru ove godine za period od 2023. do 2030. godine. Njome smo opredelili koji su to ciljevi Srbije koje želimo da postignemo da bismo do 2030. imali bolji položaj mladih - rekla je Antonijevićeva i dodala:

- U skladu sa strategijom pripremamo i trogodišnji akcioni plan gde ćemo predvideti sve mere koji treba da pomognu da se ciljevi strategije ostvare. Sve su to strateška dokumenta i papiri koji nas usmeravaju i pokazuju nam u kom pravcu treba da idemo.

Prema njenim rečima, u strategiji su prepoznali mlade i potrebu mladih da budu što više informisani i da o mladima bude što pozitivnije izveštavano.

- U eri hiperinformisanosti različite informacije su svuda oko nas i lako su dostupne mladima u digitalnom obliku. Čini mi se da je mladima teško da prepoznaju koje su to prave informacije i da donesu stav na osnovu pravih informacija. Mi utičemo na jačanje kapaciteta mladih odnosno da mladi svoje odluke i informisanost stalože na svom mišljenju, da prepoznaju šta je tačno i istinito i šta nije tačno - navodi Antonijevićeva i dodaje da je veoma bitna tema izveštavanje o mentalnom zdravlju:

- Na veoma osteljivu temu se plasiraju vesti koje mogu da imaju loš uticaj na mlade ljude. Mladi u medijima treba da budu prepoznati kao ciljna grupa, kao pojedinci, a ne samo kao deo šire mase.

U jednoj celini istraživanja pominje se i šta mladi načešće gledaju na Tik Toku. Istraživanje je pokazalo da najčešće gledaju zabavne sadržaje i to uglavnom one gde je muzika zastupljena - kroz koreografije, pevanje, ples... Takođe, ističu i da mlade zanimaju i snimci koji se bave temama partnerskih odnosa, kuvanjem, izazovima, eksperimentima, porodičnim odnosima, a karakteristično je što su ove teme predstavljene na zabavan način (kroz satirične skečeve ili vlogove).

