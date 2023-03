BIVŠI PREDSEDNIK SINDIKATA EPS: Zgrožen sam kriminalnim aktivnostima Đokina, žalosno je što ga podržava Tomašević

Sindikat radnika Elektroprivrede Srbije podneo je krivičnu prijavu protiv Milana Đorđevića Đokina, bivšeg predsednika Sindikata radnika EPS, zbog krivičnog dela zloupotrebe položaja odgovornog lica u podstrekrivanju i Radeta Živanovića iz sindikalne organizacije EPS Kolubara PK Baroševac, nekadašnjeg predsednika Upravnog odbora Fonda solidarnosti Sindikata radnika zbog krivičnog dela zloupotrebe položaja odgovornog lica, zbog sumnje da su oštetili Sindikat radnika Elektroprivrede Srbije za 1.687.200 dinara.

foto: Kurir

- Predlažemo da posebno odeljenje za suzbijanje korupcije preduzme krivično gonjenje protiv Đorđevića i Živanovića jer su izvršili krivična dela iskorišćavanjem i grubim kršenjem svojih ovlašćenja koja su imali u Sindikatu radnika EPS, sve u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za sebe, a na štetu sindikata - navodi se u krivičnoj prijavi. Inače, ovo nije prva krivična prijava protiv Đorđevića i njegovih saradnika, jer ga je isti sindikat takođe ranije optužio za zloupotrebu službenog položaja, jer je, kako tvrde, oštetio ovaj sindikat za višemilionski iznos.

- Reagujem onako kako ogromna većina zaposlenih misli, zgrožen sam kriminalnim aktivnostima Đokina, ali mi je najžalije što je v. d. direktora Miroslav Tomašević, i pored svih saznanja koja su mu predočena o nedelima koje je Đokin načinio, suprotno svim moralnim i profesionalnim načelima, stao iza njega i podržao ga u daljim mnogobrojnim nezakonitim delima, a koje će, nadamo se vrlo brzo nakon istraga UKP i VJT, dati rezultat koji je već sada svima poznat - kaže Radoslav Krsmanović, predsednik Sindikata Kolubara, koji je u vreme podnošenja prijava bio predsednik Sindikata EPS.

Sagovornici Kurira iz EPS kažu da je, kako se sumnja, Milan Đorđević Đokin, u 2018. i 2019. godini potrošio preko 43 miliona dinara na ostale nematerijalne troškove.

- Đorđević nije član Nadzornog odbora i nezakonito je upao na sednicu sindikata. Inače, sindikalci od EPS dobijaju 10 miliona evra godišnje, i to su sve pare iz budžeta naravno, a troše ih nenamenski i međusobno se svađaju! To je suština njihove borbe, ne za radna mesta. Suma od 43 miliona dinara je ogromna za tu stavku. Po zakonu, to su troškovi koji nikako ne mogu biti više od 10 odsto ukupnih prihoda sindikata, na koje po zakonu sme da troši pare. Tu bi trebalo da budu troškovi reklame, takse razne, pretplate na časopise i slične stvari - kažu u EPS.

(Kurir.rs)