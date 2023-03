SRPKINJE PROGOVORILE O VEZAMA SA STRANCIMA! Diskusija na mrežama digla sve na noge: "ČULI DA SU LEPE, MISLE MOGU KAO NA TAJLANDU"

Zemlja zelenog zemljišta, gurmana, noćnog provoda, lepih ljudi, dobre muzike. Ako ste razmišljali o tome šta je ono što mami strane turiste u Srbiju, da li ste se nekada zapitali i kako izgledaju ljubavne veze između naših ljudi i stranaca?

Na društvenoj platformi Reddit pokrenuta je diskusija na temu "dejtinga stranaca u Srbiji".

Naime, korisnik iz Srbije je odlučio da pokrene ovu temu, a započeo je sledećim rečima:

- Iz Beograda sam (Nbg) i imam dosta drugarica 19-25 godina (95% Bg). Sve su u nekom fazonu da ne vide sebe sa strancima koliko sa Srbima u nekoj ozbiljnijoj vezi. Pitao sam zašto je to tako, i nijedna nije mogla da mi da baš precizan odgovor. Sve su bile za to da može “neka letnja kombinacija ili slično”, kad odu na letovanje, “ali ništa više od toga”. Zašto je ovo slučaj po vašem mišljenju? Kultura? Običaji? Treće? Ja mogu sigurno za sebe i jedno 15ak mojih ortaka da kažem da niko ne bi imao ništa protiv da je sa strankinjom, bilo odakle. Naše devojke neće u ozbiljnu vezu sa strancima? Zašto?

foto: Printscreen/Reddit

Očekivnao ili ne, ali ispod njegove objave komentari su počeli da pljušte. Ali doslovno!

- Stranci u Srbiji su u prolazu, ako bi ti ušla u ozbiljnu vezu sa njim, već negde računaš da su šanse da bi on išao dalje ili vraćao se u svoju zemlju, a nije lako dići sidro i otići za nekim u nepoznato.. I to sve pod pretpostavkom da stranac u pitanju nije neko ko je čuo da žene na njih gledaju kao hodajuće automate, pa shodno tome gledaju samo da p*****.

- Ne mogu da govorim u ime žena, ali mogu ti reći zašto mislim da bi meni bilo ,,teško" da budem sa strankinjom. Između ostalog, mrzim small talk na engleskom. Engleski govorim kao maternji, ali j**** ti život koliko mrzim u slobodno vreme da pričam na istom. Ortak je doveo u Srbiju ribu iz Ukrajine. Toliko je plastična bila svaka bleja, toliko je teško da bilo kakvu smešnu anegdotu ispricaš na engleskom, a da ne zvuči u najboljem slucajnu ne-smešno.

Međutim ima i onih koji su detaljno objasnili sa kojim preprekama se suočavaju žene iz Srbije kada odluče da stupe u kontakt sa strancima.

foto: Printscreen/Reddit

Ubrzo je usledio i kontra-odgovor.

- Evo iz ličnog iskustva - živela sam u inostranstvu u tim godinama. Tečno sam i tada govorila Engleski pa jezik nije problem. Imala sam prilike da izlazim sa strancima raznih nacionalnosti ali jednostavno nije nešto radilo. Ne znam tačno baš šta, verovatno kulturološke razlike. Drugačiji humor, pojma nemam. Nisam nikada uspela da se zaljubim u nekog od njih iako sam im dala šansu. Svi su bili da se grubo izrazim "kvalitetni" muškarci, sposobni, neki i prilično imućni, dobrog izgleda, normalnog ponašanja... Takođe, živela sam u vreme i u zemlji u kojoj se cenila "muževnost", nisu bili neki bezlični mekušci kao što mi se čini da je sada moda po Evropi - napisala je jedna korisnica, a zatim dodala:

- Ima dole jedan što tvrdi da je u pitanju patrijahalno vaspitanje što kod mene apsolutno nije slučaj. Nisam nikada želela decu i nemam ih niti se zbog toga kajem. Imam svoju karijeru i zaradjujem manje više isto koliko i muž a dugo sam zaradjivala više. Po kući ne radim ništa, uvek sam imala kućnu pomoćnicu. Da nisam našla ovog konkretnog muža verovatno se nikad ne bih ni udala - nikada me to nije privlačilo niti sam imala to kao cilj u životu.

- Većina stranaca iz zapadnog sveta koji dolaze ovde su mršavi hipsterski bekpekeri koji putuju po svetu da "traže sebe"... baš će neka prosečna srpkinja da bude sa takvim likovima, jedino neka što studira sociologiju. Mnogi i dolaze jer su čuli da su devojke lepe a da je jeftino pa misle da mogu kao na Tajlandu, da će srpkinje da se oduševe jer je on Amerikanc ili Englez (što se uopšte ne dešava, ne znam sa kakvim devojkama se vi družite). Ima sponzoruša, ali one jure fudbalere i krimose, sigurno ne hipstere koji spavaju po hostelima i doručkuju parče hleba i paradajz da prođu jeftinije - usledio je još jedan žestok komentar.

Zanimljivo je da ovu objavu nisu komentarisali samo Srbi, već su se javljali i stranci.

- Ja sam Grk. Oženio sam se Srpkinjom, razveo se od nje i zatim oženio drugom Srpkinjom godinama kasnije. Ako upoznaš pravu osobu, nije važno odakle je ta osoba.

- Mislim da se Grci stvarno ne računaju kao stranci. Mislim, vi ste stranac, ali mislim da vas ne vidimo kao "prave" strance. Radim s grčkim timom nekoliko godina i komunikacija je izvrsna, vrlo malo nesporazuma i nije bilo međukulturalnih problema u vezi s očekivanjima i neizrečenim pravilima. Naravno da povremeno dolazimo do nesuglasica, ali to su uobičajeni projektni problemi, ne radi se o različitim očekivanjima. Navikao sam raditi u inostranstvu i najlakša je komunikacija s Grcima, ne računajući Ex-Yu, oni se stvarno, stvarno ne računaju kao stranc.

- Ima nekih sličnosti, ali Grci su nam svakako veći stranci od recimo Bugara ili Rumuna.

foto: Printscreen/Reddit

Pojedini korisnici ušli su čak i u dublju analizu odnosa Srba i stranaca.

- Ono što sam ja primetila je da u 90% slučajeva kad stranac i Srpkinja uđu u ozbiljnu vezu/brak, on se seli u Srbiju, a ne obrnuto. Tako da ako ništa, naše devojke ne jure da se udome u inostranstvo, nema te vrste interesa. Naravno, generalizujem, nema potrebe da to naglašavam, to je moje iskustvo. I sama sam imala nekoliko ino veza, svaki put su oni dolazili u Srbiju a ja naglašavala da se veza može uozbiljiti samo ako se oni presele u Srbiju. Zbog te moje nevoljnosti da ja menjam svoj način života, te su veze pucale. Ali bile su baš lepe i rado ih se sećam ;) Aferice sa strancima, što da ne, ionako se mladi sad toliko nešto ustežu, ja bih im uvela vlaški običaj strndžanje ne bi li se malo 'seksualizovali'.

Sigurno je da bi nam zatrebao ceo dan da vam prepričamo celokupnu raspravu u komentarima, međutim sada ostaje samo jedno pitanje:

Da li ste nekada poželeli da upoznate nekog stranca/strankinju koji/a bi uneo/la nešto novo u vaš život?

Kurir.rs