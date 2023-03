"MOGUĆE DA UZROK SMRTI VOZAČA NIJE INFARKT" Dr Ristić upozorio da je kontrola zdravlja javnih prevoznika na JAKO NISKOM nivou

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila preksinoć kada je vozač GSP na liniji 56 preminuo za volanom, izbegnut je veči broj žrtava upravo zahvaljujući iskustvu vozača koji je na neki način žrtvovao svoj život kako bi spasio putnike.

Ovaj događaj u javnom gradskom prevozu nije prvi takve vrste u Beogradu. I prethodnih godina dešavalo se da vozači na trasi, u toku vožnje, osete da im je loše i zaustave vozilo zbog bezbednosti putnika, ali da nažalost ubrzo premninu na licu mesta.

Poslednji ovakav tragičan ishod za volanom u toku smene, koji se dogodio preksinoć, još jednom je otvorio pitanje koliko često i na koji način se zdravstveno kontrolišu vozači u javnom prevozu.

Na ovu temu govorio je u jutarnjem programu Kurir TV jedan od najpoznatijih kardiohirurga prof.dr Miljkom Ristićem.

- Ovaj slučaj ne može se svrstati u kategoriju iznenadne srčane smrti. Ona se događa onda kada iznenada dođe do nekih srčanih komplikacija koje se završavaju smrću u roku od pola sata, a da pre toga nisu ustanovljeni nikakve naznake da bi to toga moglo da dođe. Imamo podatak da je njegova supruga rekla da je on ranije bolovao. Ne bi, dakle, mogli to da svrstamo u kategoriju iznenadne srčane smrti iako se to jeste desilo iznenada, jer je na neki način bilo očekivano. Naime, srčani bolesnici umiru od srčanih bolesti - konstatovao je Ristić.

Moguće, međutim, da nije reč o infarktu već, s obzirom da je vozač bolovao i od dijabetesa.

- Ne znamo njegov anamnezu. Te iznenadne smrti su uglavnom u vezi sa srcem. Bolesti bubrega i drugih organa ne dovode do tako nagle smrti. Ipak, bio je dijabetičar , pa je moguće i da je nagli pad šećera bio uzrok - rekao je Miljković.

Ocenio je da se sistematski pregledi vozača javnog prevoza moraju obavljati daleko češće nego što je sada slučaj kada se pregled radi na tri godine:

- Prevoznici moraju zahtevati redovne preglede. Apsolutno, taj period na tri godine je predugačak. Pregledi bi trebalo da budu na tri meseca. Na tri godine nije realno ni na za amatere vozače

