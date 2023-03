U OŠ "Branko Radičević" u Boljevcima kod Surčina prošlog četvrtka u popodnevnoj smeni učenik starijeg razreda je po celoj učionici i katedri prosuo bočicu jakog parfema.

Posledicu su osetile pojedine učenice, ali ponajviše nastavnica ruskog jezika, Borka Milošević, kojoj je pozlilo, jer je astmatičar, pa je na času počela da se guši.

Borka Milošević, osim toga što je astmatičar, u školu ide uz pomoć štapa. Ona kaže da osoblje škole i učenici znaju da je astmatičar, kao i da ponekad i na časovima koristi pumpicu.

ZA KURIR TV PRIČALA JE DIREKTNO PROFESORKA MILOŠEVIĆ! Prvo je rekla kako se oseća, kao i to šta se zapravo dogodilo: - Danas sam dosta bolje, već je prošlo nedelju dana, a prva tri mi je bilo dosta loše. Malo češće koristim pumpicu nego uobičajeno, ali je sve relativno dobro. Dakle, krenula sam na čas u sedmi razred i kako sam otvorila vrata osetila sam jak i neprijatan miris. Možda je odmah trebalo da odem, ali ja sam pitala ko je to uradio i priznao mi je učenik, doduše on je doneo taj parfem u školu kako bi ga pokazao, ali na nagovor drugog učenika je isprskao jer se pitao da li ću se ja ugušiti. 06:08 HTELI SU DA VIDE HOĆU LI SE JA UGUŠITI! Profesorka otkrila celu situaciju za Kurir TV! Potom psiholog obelodanio MOTIV deteta Potom je pričala o eventualnim motivima, pa je šokirala kada je iznela detalje o učeniku koji joj je naneo zlo: - Ne znam da li je namerno, ali deca znaju da imam astmu, koristim pumpicu na času kada mi je loše. Ne znam šta im je u glavi bilo tog momenta, da li je bilo s nekom namerom ili čista dečja šala. Pokrenut je protiv njih disciplinski postupak, a inskepkcija nam dolazi u školu. Ovakvu situaciju nikada nisam imala. Nikad ni u sukobu s nekim detetom nisam bila. Uvek su mi deca pomagala. Ovaj dečak, koji je doneo parfem, uvek me pita kako sam, pomogne mi oko projektora ili bilo čega kada se nosi. Kada smo imali pametnu tablu, on mi sve to namesti i vrati, nisam mogla verovati da je on to uradio.

Problematični učenik je navodno namerno isprskao parfem s ciljem da ugrozi zdravlje profesorke, a o tome ali i motivima za ovakve podvige govorila je u "Pulsu Srbije" Jelena Kenić, školski pedagog i psiholog.

- Situacija je, po nastavnicu, bila izuzetno stresna. Međutim, kao što je i nastavnica rekla, smatram da je sve to proniklo iz dečje šale, s ciljem zabave. Deca nastoje da rade stvari u školi da bi bili drugima zanimljivi, kako bi isprovocirali situaciju koja izaziva uzbuđenje, ali i da oduzmu malo od časa, to su svakodnevne stvari u školi. Takvo ponašanje svakako nije opravdano ili dobro, doduše u školama se često dešava da deca na bombastičan i pogrešan način teže da budu u centru pažnje - započela ja Kenić.

S obzirom na to da je nekada vrhunac nestašluka bilo švrljanje klupa, psihološkinja je otkrila kako smo došli do toga da su se granice pomerile do te mere da se nestašlukom smatra kada nekome, a često autoritetima, ugrozi život i zdravlje:

- Deca su spustila lestvicu osetljivosti na neke pojave. Pod uticajem raznih faktora koji mogu da se analiziraju, postali su manje osetljivi na to šta će se nekome desiti i kako će se neko osećati. Takođe, niži je prag tolerancije na neki stres. Puno stvari se videlo, dosta toga su ljudi uradili, a pogotovo u prostoru na kojem se oni najviše nalaze, a to je virtuelni prostor. Želi da bude iznad toga i da podigne nivo.

