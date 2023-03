U Subotici otvorena "Uskršnja izložba narodnih rukotvorina"!

Polako nam se bliži jedan od najlepših hrišćanskih praznika - Uskrs, a sa njim i mnogobrojne uskršnje manifestacije. Vredne domaćice širom Srbije već uveliko razmatraju šarolikost ideja za ukrašavanje uskršnjih jaja, a mi smo tu da vam zagolicamo maštu jednom prelepom Uskršnjom izložbom iz Subotice!

1 / 7 Foto: Subotica živi

“Meni lično ova izložba puno znači, pre svega jer sam samostalna slamarka i nisam član ni jednog udruženja. Radim sama i ovakvi vidovi izložbe meni daju šansu da pokažem šta ja radim, kako radim i na koji način ja slamu prezentujem u izradi, kao na primer sada u ukrašavanju jaja za Uskrs. Odaziv ljudi je fantastičan i mogu sa sigurnošću da kažem da su oduševljeni kada vide dekorisana jaja. Zaista im se sviđa. Često me pitaju, odakle mi inspiracija i interesovanje, a moj odgovor njima je da tu zapravo nema nekog interesovanja. Tu treba da postoji samo ljubav prema onome što radiš, da bi na kraju imao elana i potencijala da to iskažeš na neki način, kao što ja to radim prilikom dekoracije jaja u tehnici slame” izjavila je slamarka Slavica Zvekanov, za Subotica živi.

Uskršnja izložba narodnih rukotvorina otvorena je sinoć u Vestibilu Gradske kuće, a možete je pogledati do 1. aprila!