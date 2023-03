Tržište nekretnina je tokom postpandemijskog perioda, a naročito od početka ukrajinske krize, doživelo pravi bum.

Cene energenata, rastuća inflacija, a samim tim i kamatnih stopa, podigle su vrednosti nekretnina na rekordne nivoe u celom svetu.

I ne samo to. Čak su i kirije bile nerealno visoke, toliko da smo dolazili u situaciju da stanodavci, po cenu nemogućnosti da podstanari uopšte mogu da plate kiriju, ipak povećaju stanarinu za nekoliko stotina evra.

Da li nastupa period smirivanja cena, s obzirom na to da je odjeknula je vest da se to očekuje najpre u SAD, odgovorila je gošća "Pulsa Srbije" Davorka Tasić, stručnjak za nekretnine.

00:58 OVO JE RAZLOG ZBOG ČEGA JE SADA STAGNACIJA NA TRŽIŠTU NEKRETNINA! Stručnjak za Kurir TV: Doći će bar do korigovanja cena!

- Trenutno smo u situaciji da je na tržištu stagnacija, dakle došlo je do smirenja, a sigurna sam da su se one cene od decembra koje su bile nerealne ispostavile kao besmislene. Kupci su se malo primirili i imamo stanodavce koji polako koriguju cenu kako bi prodali stan. Biće pad cena, ako ne drastičan, bar neko smirivanje. Imamo tendenciju da će zaista morati da dođe do korigovanja cena naniže. Prvenstveno jer je sve manji broj ljudi koji kreditom rešavaju svoje stambeno pitanje.

