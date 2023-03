Obeležen vek postojanja i rada Novosadskog sajma

U Novom Sadu svečano obeležen prvi vek postojanja i rada Novosadskog sajma.

Кrajem avgusta 1923. održana je Prva novosadska izložba, koja je označila početak sajamskih priredbi u Novom Sadu i upisana je kao godina nastanka Novosadskog sajma.

Svečanoj akademiji povodom 100 godina postojanja i rada Sajma prisustvovao je i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić.

- Novi Sad danas obeležava čitav vek tradicije sajamskih priredbi, ali ujedno i započinje novi vek razvoja jedne od najperspektivnijih grana privrede u našem gradu. Uz sve unutardržavne promene, industrijske epohe i globalne istorijske događaje, Sajam se zadržao u gradu u kom je i ponikao, i postao njegov neraskidivi deo. I dalje se, sada već čitav jedan vek, održava u Novom Sadu, na veliko zadovoljstvo i ponos svih Novosađana. A mi najbolje znamo koliko nam on znači - rekao je gradonačelnik Đurić.

Gradonačelnik Novog Sada rekao je i to da Novosadski sajam ima nemerljivu ulogu za privredu naše države i Grada čiji je svojevrsni ambasador, jer po svetu pronosi njegovo ime.

- Takođe, znaju to Novosađani, on u nama budi emocije i evocira uspomene na detinjstvo, kada smo sa školom ili roditeljima tradicionalno dolazili na sajmove. On je već sto godina generator inovacija, prijateljstava, poslovanja - svet u malom. Čestitam našim domaćinima veliki jubilej-stogodišnjicu postojanja Novosadskog sajma i želim im da nastave da unose inovacije i istraju na putu razvoja u ovim izazovnim vremenima - zaključio je gradonačelnik Milan Đurić.

Na svečanosti u auli Master centra, pored gradonačelnika, pozdravnu reč uputio je i generalni direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković koji je istakao da je tokom veka postojanja ove najstarije sajamske kuće u zemlji, postignut visok stepen profesionalizma, prepoznatljivosti i kvaliteta, a da, uz bogatu istoriju i tradiciju Novosadskog sajma, to zajedno osigurava uspehe i u narednih 100 godina.

U okviru bogatog programa, pored spektakularnog vatrometa, emitovan je film “100 godina Novosadskog sajma”, odigrana predstava “100 godina Sajma” u izvođenju glumaca Srpskog narodnog pozorišta i priređen nastup simfonijskog orkestra Zrenjaninske filharmonije.