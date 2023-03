"LOŠA SUDBINA GA PRATI OD MALENA" Aleksandar ČUDOM PREŽIVEO jezivi udes, a i ranije doživeo nesreću! STENA MU SE OBRUŠILA NA GLAVU

„Čujemo se preko video poziva, kada ga vidim u bolovima, kako stiska vilice, posle 10 sekundi odmah se rasplačem. Kaže: "tata mnogo me boli", i pored svih sedativa koje prima. Pokazao mi je noge, mnogo ga boli kada mu čiste rane. To su otvorene rane, šrafovi na sve strane... Sada ima i problem sa plućima, tu se sakuplja voda jer ne može da se kreće. Ima otežano disanje i raznorazne komplikacije, stanje je i dalje je izuzetno teško“.

Ovim rečima počinje ispovest Zoran Kostadinović, otac Aleksandra Kostadinovića (37) iz Moravca koji je 19. marta, vozeći kamion u Sjedinjenim Američkim Državama, u Koloradu, doživeo tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je zadobio povrede opasne po život koje je samo čudom preživeo. Imao je za 10 dana 12 teških operacija ali je, uprkos minimalnim šansama da ostane u životu, Aleksandar je ipak otvorio oči.

Pod neprekidnim je lekarskim nadzorom u bolnici u Denveru a njegova supruga Tamara, tri ćerkice uzrasta pet, četiri i godinu i po dana, otac Zoran i ostali članovi porodice, veliki su mu podstrek da izdrži u najtežoj borbi do sada.

Otišao u Ameriku kada mu je stena u rudniku pala na glavu

Zoran kaže da je Aleksandar otišao u Ameriku da bi svojoj porodici obezbedio normalne uslove za život, jer posle nesreće koju je preživeo u rudniku, u kojoj je povređen, više nije mogao da radi kao rudar.

- Ima devet meseci kako je Aca otišao u Ameriku. Nije otišao iz neke obesti, već da bi mogao da izdržava svoju porodicu, da im obezbedi normalan život. Troje dece ima. Bio je stravično dobar radnik, ali su ga uvek pratile povrede - počinje priču Zoran, Aleksandrov otac.

Poverava se da je Aca do sada imao tri teške povrede, i da je sve uspeo da ih pobedi pa se tako nadaju da će biti i sada, kada bije najtežu životnu bitku.

foto: Printscreen, FK Morava Žitkovac

"Loša karma ga prati od malena..."

- Nešto ga loša karma prati od malena. Kada je imao pet, šest, godina, pao mu je spomenik moga oca na noge i polomio mu obe noge. Posle, kada je porastao, vraćao se sa posla na skuteru, padne i polomi ključnu kost. Ode u rudnik da radi, padne stena od otkopa, srećom da ga samo okrzne po glavi i ramenu. Ali, nije mogao više da radi kao rudar jer mu je bio povređen neki nerv na desnoj ruci. To je jedva sanirao posle nekoliko meseci ali nije više mogao da radi u jami. I onda nije mogao da ima platu 90.000 do 100.000 dinara nego je mogao da radi samo na kapiji, a tu je slaba plata, oko 40.000 dinara. Zato je odlučio da ide u Ameriku i proba da svojoj porodici obezbedi bolji život. Sve tri teške povrede koje je imao do sada u životu uspeo je da pobedi. Sada se nadamo da će i ovu da pobedi. Nadamo se, ako postoji neka sila, ako ga je spasila prilikom udesa, da će i sada da ga pogleda, da neće da ga napusti. Pored ovolike muke koju je preživeo - priča Zoran, na ivici suza.

Transportovan helikopterom

Zoran kaže da je Aleksandrova jaka konstitucija pomogla da preživi stravične povrede. Prebačen je u bolnicu u Denveru koja je oko četiri sata vožnje udaljena od mesta nesreće.

- Bio je sportista, nije pio nikada, ima jak organizam, možda će to i da ga spasi. Ja sam ovde, ne mogu da mu pomognem nikako. Samo mogu da ga gledam preko telefona i da se molim Bogu, ništa drugo. Bolnica u koju je prebačen je vrhunska. Verovatno je u bolnicu prebačen helikopterom, jer je auto putem oko četiri sata vožnje od mesta nesreće. Ja sam čuo da su do sada su planirani troškovi lečenja oko 300.000 dolara, ali će verovatno sa rehabilitacijom da pređe taj iznos. Skupa je Amerika. Kako će da se izađe na kraj - ne znam. Ja sve da prodam ne bih mogao da sakupim. Hvala svim dobrim ljudima koji pomažu Aleksandrovo lečenje. Kada bih mogao svakom pojedinačno bih se zahvalio. To su većinom anonimni ljudi. Dirnula nas je ta pažnja - kaže Zoran.

Udes izazvao drugi vozač

Udes u kojem j e povređen Aleksandar, prema prvim informacijama, izazvao je vozač koji se uključio na auto put sa zaustavne trake, i presekao kolonu kamiona.

- Koliko smo čuli, Aleksandar je bio je u traci za kamione, jedan veliki kamion je bio ispred njega. U zaustavnoj traci je bilo vozilo koje se uključilo iznenada, i iseklo kolonu kamiona. Vozač kamiona ispred je naglo zakočio i došlo je do udesa. Dobro je da je on i živ ostao - priča Zoran.

Za lečenje potrebno 300.000 dolara

Aleksandrove kolege u Americi pokrenule su akciju prikupljanja pomoći preko stranice “Go fund me” budući da će troškovi oporavka nesumnjivo biti visoki, jer se procenjuje da će tek za godinu dana moći da stane na svoje noge.

- Njegove šanse da preživi bile su 10 odsto. Međutim, na sreću, preživeo je i sada se nosi sa povredama. Od nedelje je imao 12 operacija, a period oporavka će mu trajati četiri do šest meseci. Aleksandru će biti potrebno više od godinu dana da stane na svoje noge. Aleksandar je otac tri prelepe devojčice i odan muž koji je u Ameriku došao po bolji život. Pomozimo Aleksandru da se oporavi i sanjajmo da i dalje napreduje u Americi. Molim vas, zadržite Aleksandra u svojim molitvama, stoji u apelu na ovoj stranici. Od potrebnih 300.000 dolara do sada je prikupljeno vise od 37.000 dolara a pojedini ljudi velikog srca donirali su i po 2.000 dolara za Aleksandrov oporavak.

Kurir.rs/Blic