ALEKSANDRA SE BORI SA NAJAGRESIVNIJIM TUMOROM: Nataša moli za pomoć: I jedna vaša poruka, od značaja je ZA ŽIVOT MOJE SESTRE

Aleksandra Dinić (27), prelepa mlada devojka koju su zbog nežnog osmeha na jednoj slici prozvali "srpska Mona Liza", bori se s najagresivnijim tumorom mozga već godinu dana.

Ovaj tumor, nažalost, nije moguće operisati, jer kao mreža prekriva veću površinu njenog mozga. Zbog toga je Aleksandrina sestra Nataša, bitno napadati tumor sa više strana, i na taj način ne dozvoliti mu da se još više širi. Sve je krenulo otprilike u ovo vreme prošle godine, kada su Aleksandri počele stravične glavobolje koje i dan danas ne jenjavaju.

- S obzirom na to koliko dugo trpi bolove malo je reći da je Aleksandra pravi heroj. Trebalo je baš puno vremena od prvih simptoma pa do postavljanja konačne dijagnoze, a potom do iznalaženja terapije koja je dala prve efekte. Tek na kontrolnom magnetu krajem februara ove godine smo videli mali pomak, u vidu blagog smanjenja tumora, koji nam je dao nadu da smo na pravom putu i da treba da nastavimo da se borimo - počinje priču Nataša.

foto: privatna arhiva

Aleksandrin pozitivan odgovor na ciljanu tepariju otvorio joj je vrata za personalizovanu vakcinu, koja se trenutno proizvodi od njenog tumorskog tkiva na jednoj klinici u Nemačkoj. Za tri meseca bi Aleksandra trebalo da putuje u Nemačku da primi prvi ciklus personalizovanih vakcina. Plan za dalje lečenje jeste da se nastavi sa ciljanom terapijom lekovima, pored primene personalizovane vakcine.

- Aleksandrin dan nije ni nalik danu prosečne devojke od 27 godina, ali Aleksandra se trudi da pored svakodnevnih glavobolja i slabosti, ispuni svoj dan nekim sadržajem. Kratka šetnja oko zgrade, čitanje knjige i partija tablića sa sestrom i tatom su neke njene male radosti - priča sestra Nataša.

U ovu jednu godinu Aleksandrine borbe, dodaje, stalo je na desetine poseta hitnoj pomoći, stotinu primljenih infuzija i vakcina, dva puna meseca u bolnici, otvaranje lobanje, zračenje, pa gubitak kose, hiljade prolivenih suza njene porodice i prijatelja.

foto: printscreen

- Ali takođe isto toliko primljenih SMS poruka, organizovanih događaja, poziva i poruka podrške od poznanika i nepoznatih ljudi koji su nam pomogli kada nam je to najviše trebalo. Beskrajno smo zahvalni na tome. Sada nam je ponovo potrebna vaša pomoć. Aleksandra mora da nastavi da prima mesečnu terapiju koja joj drži tumor pod kontrolom, a koja košta 19.000 evra. Ja znam da je 19.000 evra mesečno ogromna suma novca za terapiju, ali ako malo bolje pogledamo to je zapravo 11.000 poruka mesečno, 11.000 ljudi može da nas sa samo jednom porukom mesečno poštedi svih muka. Naši bliski prijatelji, rodbina, kolege i sugrađani su dali i daju svoj maksimalan doprinos, pomalo smo iscrpeli sve mogućnosti finansiranja. Zato ovim putem želim da pošaljem apel svima da je jedna jedina vaša poruka, od ključnog značaja za život moje sestre - poručuje Nataša.

Svi oni koji mogu i žele da pomognu Aleksandri to mogu učiniti preko Fondacije "Budi human", slanjem SMS poruke 1360 na broj 3030, cena poruke je 200 dinara ili uplatama:

Uplatom na dinarski račun:

160-6000001468223-53

Uplatom na devizni račun:

160-6000001468323-44

IBAN:

RS35160600000146832344

SWIFT/BIC:

DBDBRSBG

Kurir.rs/Telegraf