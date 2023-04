UPOZORENJE NA SNEG I VELIKU KOLIČINU PADAVINA! RHMZ: Ovde se očekuje i do 50 cm snega! Evo kakvo nas vreme čeka naredne sedmice

danas do 20 stepeni

U Srbiji će danas biti promenljivo i toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Pre podne biće suvo sa sunčanim intervalima, a popodne s kratkotrajnom kišom mestimično ili lokalnim pljuskovima koji će ponegde na jugozapadu biti praćeni i grmljavinom. Tokom noći ponovo se očekuje naoblačenje, na severu i zapadu mestimično s kišom, uz pojačanje severnog vetra.

Jutarnja temperatura od dva do osam stepeni, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni Celzijusa. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, na istoku povremeno i jak.

U Beogradu će biti promenljivo i toplije vreme, pre podne sa dužim sunčanim intervalima, a popodne u pojedinim delovima grada s kratkotrajnom kišom. Tokom noći stiže naoblačenje sa kišom. Jutarnja temperatura oko sedam stepeni, a najviša dnevna oko 17. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, tokom noći u pojačanju.

Upozorenje na veliku količinu padavina

"U ponedelјak oblačno sa kišom, na planinama sa snegom, a veća količina padavina očekuje se u drugom delu dana u južnim, istočnim i centralnim predelima, od 20 do 40 mm za 12 h, ponegde i više.

Upozorenje na sneg i formiranje snežnog pokrivača U ponedelјak i utorak u planinskim predelima sneg uz formiranje snežnog pokrivača, od 20 do 50 cm. U nižim predelima sneg i formiranje snežnog pokrivača očekuje se u ponedelјak krajem dana i tokom noći ka utorku, kao i u utorak tokom dana, osim na severozapadu Vojvodine i u Timočkoj Krajini", navodi se u upozorenjima RHMZ.

Sledeće nedelje hladno sa čestim padavinama

"Sledeće nedelјe oblačno sa čestim padavinama i osetno hladnije, posebno u utorak i sredu, a slab jutarnji mraz očekuje se u drugoj polovini sedmice. Veća količina padavina biće u ponedelјak u drugom delu dana, kao i u utorak, kada se u planinskim predelima očekuje od 20 do 50 cm snežnog pokrivača.

U ponedelјak vetrovito sa kišom, na planinama sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. Više padavina očekuje se u drugom delu dana i to u južnim, istočnim i centralnim predelima, od 20 do 40 mm za 12 h, lokalno i više. Uveče i u toku noći kiša će preći u sneg i u nižim predelima. U utorak oblačno sa snegom u većini predela uz formiranje/ povećanje visine snežnog pokrivača", najavio je RHMZ.

