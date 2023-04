"DA SAM LABILNIJI, VEROVATNO BIH SE UBIO" Influenser Mojić o internetu: Ljudi su primitivni, pre će da "bace hejt" nego pohvalu

Lažne vesti jedan su od najvećih problema Fejsbuka i ostalih društvenih mreža i komunikacijskih platformi, a često se šire putem zatvorenih grupa.

U takvim grupama, među velikim brojem profila, od kojih mnogi mogu biti lažni, teško se može prepoznati ko piše istinu, a ko širi lažne vesti i propagandu pa se često neistiniti sadržaj i lažne tvrdnje mogu prihvatiti kao stvarne i brzo proširiti mrežom među milionima ljudi.

U Srbiji su se u poslednje vreme pojavile brojne verske grupe, u kojima vernici traže savet, neki čak i slamku spasa.

Aleksandar Mojić, influenser i putem viber poziva uključila se Katarina Jonev, stručnjak za bezbednost dece na internetu, razgovarali su o ovim lažnim verskim grupama.

Jonev je dala savet kako utvrditi verodostojnost ovih grupa.

- Nakon Korone to je bilo "infodemia". More informacija koje putuju i jako se brzo šire. Interenet ima dobre i loše strane. Kada pričamo o ovim temama prva reakcija je da ne treba nikome da verujemo na internetu, ali daleko je od toga. Mi jesmo vernii narod i kada su veliki pravoslavni praznici prevaranti koriste to da dođu do novca i zato treba biti jako pažljiv. Ni SPC ne može da iskontroliše sve što se prodaje na internetu. Prevara je sve više, a glavni je cilj steći finansijsku dobit - rekla je Jonev.

Stariji moraju biti mudriji u ponašanju na internetu, upozorava Jonev.

- Mi stariji moramo biti primer ponašanja na interenetu i društvenim mrežama. Nekad je dovoljno da uključimo mozak. Mi moramo odgovornije i logičnije da se ponašamo. Deci nažalost zbog previše vremena provedenog na internetu nemaju razvijeno kritičko mišljenje. Onog momenta kada smo pustili knjigu i uzeli telefone u ruke to se odrazilo na razvoj našeg mozga. Predatori i pedofili razvili su razne šeme kako da dođu do dece- rekla je pa objasnila:

-- Pedofil želi da na fizički način dođe do deteta, oni jesu u strahu jer sistem prepoznaje i kažnjava ove slučajeve i jako su oprezni. Dok su predatori ljudi kojima nije cilj da dođu do deteta nego do npr. fotografija koje kasnije podaju na društvenim mrežama, možda upravo tim pedofilima. Oni steknu poverenje deci, a deca su željna pažnje i priče, pokloniće fotografije, a kada se to desi kasno je... - upozorila je i navela pravila koja treba poštovati i osvešćivati decu od raznih opasnosti na internetu.

- Dete ta znanja moraju da steknu od roditelja! Roditelji ustuknu kada je reč o bezbednosti, oni kao da puštaju decu da sama stiču znanje, a to ne sme da se dopusti, Roditelji su vodilje deteta. Ne može se svako boriti sa negativnim komentarima! To nije normalna stvar, sa decom treba razgovarati i pružiti im toplinu i pažnju, i emotivnu stabilnosti, te tako neće svoju bol hraniti tuđom nesrećom. Sve počinje u roditeljskom domu i moramo kao društvo preuzeti odgovornost! Moja sloboda govora ne sme ugroziti vašu - dala je savet Jonev.

Mojić je kao influenser (koji je stalno prisutan na internetu) dao svoje mišljenje.

- Pre neki dan sam doživeo jako neprijatnu situaciju, jer se time bavim, ali smatram da nisam to zaslužio. Objavio sam skrinšot jednog klipa, gde je u jednom komentaru momak napisao "ubij se" gde je bio veliki broj ljudi koji je lajkovao taj komentar. Da sam malo labilniji možda bih to i uradio. Dobijao sam razne kritike i nekako svarim to i idem dalje. Čim vidim da je klip prošao idem dalje. Ljudi će pre napisati nešto ružno nego nešto lepo, jer su, posebno na Balkanu i dalje primitivni i imaju više "hejta" nego podrške - rekao je Mojić.

On se slaže sa sagovornicom da su deca najugroženija.

Deca su prva meta. Moraju da stvore svoje idole, a nažalost malo je pravih idola i onda se ugledaju na ljude koji nemaju ni škole, znaju samo da psuju... Upoznati smo sa time kako samo jedan negativni komentar može uticati na čoveka. Smatram da ljudi prvo razmisle kako će taj komentar uticati na tu osobu, pa tek onda da napišu taj komentar - rekao je Mojić.

