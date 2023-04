KIŠA SE SRUČILA NA 5 MESTA U SRBIJI, SNEG ŠIROM ZEMLJE: Ovakav april se ne pamti, ali tu NIJE KRAJ PADAVINAMA! Evo šta nas čeka

Iako smo zakoračili u april, sneg je zavejao veći deo Srbije kao usred zime. Sneg bez prestanka pada širom Srbije od noćas, a umerenim i jakim intenzitetom pada i dalje širom Srbije.

Ovaj oblačni i padavinski sistem posledica je snažnog ciklona, koji se nalazi nad južnim Balkanom. Padavine su sinoć zahvatile prvo jug Srbije, a potom su se proširile i na ostale predele Srbije, izuzev na veći deo Vojvodine. Istovremeno, veoma jaka i obilna kiša padala je u Timočkoj i Negotinskoj Krajini.

foto: Petar Aleksić

Nakon obilnih padavina, sneg je prestao da pada na jugu Srbije. U ostalim predelima Srbije i u Beogradu i dalje pada sneg umerenog i jakog intenziteta, a praćen je i jakim severozapadnim vetromm.

foto: Uroš Arsić/ Mondo

Temperature se kreću oko 0°C.

Ono što je interesantno, dok je sneg zavejao veći deo Srbije i Beograd, kiša pada na severu Bačke i na zapadu Bačke, na jugoistoku Banata i u Timočkoj i Negotinskoj Krajini.

foto: Zorana Jevtić

Dok su skoro svi gradovi širom Srbije zavejani, Subotica, Sombor, Vršac, Negotin i Zaječar su zbog kiše bez snežnog pokrivača, uz temperature oko 4-5°C, dok je najtoplije u Negotinu sa 7°C.

I u nastavku dana sneg se očekuje širom Srbije, dok će kiša zbog nešto više temperature padati na severu Vojvodine, na istoku Srbije i na jugu Metohije. U tim predelima maksimalna temperatura biće od 5 do 7°C, a u ostalim predelima Srbije i u Beogradu danas od 0 do 2°C, a sutra od 1 do 5°C.

foto: Petar Aleksić

Inače, tokom prethodne noći i današnjeg jutra i prepodneva širom Srbije pale su veoma obilne količine padavina. U obliku snega palo je od 10 do 30 cm, na jugozapadu Srbije i preko 40 cm, a u predelima sa kišom palo je preko 20 mm, na istoku Srbije i oko 50 mm kiše po kvadratnom metru, što je dovelo do naglog rasta rečnih tokova u tim predelima.

Kurir.rs/Telegraf