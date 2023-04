BOŽIĆ BIO TOPAO, A STIŽE HLADAN VASKRS! Meteorolog otkrio šta nas ČEKA ZA PRAZNIKE: Da li će PADAVINE obeležiti april i maj?

Meterolog Nedeljko Todorović kaže da se od sutra očekuje porast dnevne temperature i otapanje snega. Objašnjavajući koji su uzroci velikih snežnih padavina u aprilu, kaže da kada je u jednom periodu natprosečno toplo, kasnije dođe hladnija varijanta vremena. On očekuje i da padavina i u aprilu i u maju biti više od proseka.

On je u Jutarnjem programu RTS objasnio šta su uzroci velikih snežnih padavina u aprilu.

"Sa severa Evrope pristigao je hladan vazduh, ali se istovremeno u Sredozemlju napravio ciklon, oblast niskog pritiska, koja donosi padavine, oblake, neku vrstu zahlađenja. Taj ciklon se premešta preko Balkana, zahvata čitavo naše područje, ali istovremeno je bio priliv hladnog vazduha sa severa, tako da je to bila neka dobitna kombinacija, prvo za obilnije padavine, i za pad temperature", navodi Todorović.

foto: Nenad Kostić

Situacija je uobičajena, kaže, što se tiče padavina, ali sneg ne pada često u ovo vreme.

"Ovo je jedan od tih primera, odnosno epizoda koje se dešavaju ne tako često u aprilu, zbog snega, ali što se tiče padavina, to je uobičajena šema", napominje meteorolog.

Danas se, prema njegovim rečima, očekuje još jedan zimski dan, ali sa daleko manjom količinom i učestalošću padavina, pre svega snega.

"Maksimala dnevna temperatura bila bi možda stepen, dva viša u odnosu na juče, tako da je to slična vremenska situacija, ali sa značajno manja padavina", navodi Todorović.

foto: Nenad Kostić

Od sutra bi, dodaje, krenuo porast dnevne temperature.

"U jutarnjim satima bi bilo slabog mraza, ne u svim mestima, a danju bi već bilo za tri, četiri stepena toplije, pa onda u petak, subotu dalji porast temperature. Tako da bi u subotu, nedelju u većini mesta maksimalna temperatura dostigla vrednosti 10 do 12 stepeni, što je još uvek pet, šest stepeni niže od prosečnih uobičajenih vrednosti za za taj deo aprila. Sledeće sedmice, opet neki porast temperature, ne mnogo, negde oko 15 stepeni“, kaže Todorović.

Sneg će se, dodaje, otopiti za dan, dva, tri, zavisi da li ga ima više ili manje, tako da se ulazi u uobičajeno proleće, ali sa temperaturama koje bi do 20. aprila trebalo da budu ispod prosečnih vrednosti.

Kada je reč o uskršnjim praznicima, Todorović objašnjava da u prirodi postoji zakonitost - kada je u jednom periodu natprosečno toplo, kao za Božić, kasnije, za Uskrs, dođe hladnija varijanta vremena.

foto: Nemanja Nikolić

“Za Uskrs bi bilo prohladno, pogotovo u jutarnjim satima. Ne bi trebalo da bude mraza. Da li će biti padavina taj dan, to je unapred teško definisati. Neka sveža varijanta vremena“, kaže Todorović.

Zanimljivo je, kako je primetio, da je na Kopaoniku ukupna količina novog snega slična kao i u Beogradu, ali da je tamo već bilo snežnog pokrivača, tako da ga sad ima oko 50 centimetara. Očekuje da se sneg na planinama zadrži dovoljno dugo da će skijaši moći za praznike da odu na skijanje.

“Ne samo Kopaonik, već svi planinski planinski predeli iznad 1.400, 1.500 metara ostaće pod snegom u narednih 10, 15 dana“, navodi meteorolog.

Kada je reč o prognozama za proleće, ponavlja da priroda pravi ravnotežu.

“Ako je zima bilo topla, znači mora da dođe jedan period hladnijeg vremena, sa temperaturama ispod prosečnih vrednosti. Upravo sada sa ulaskom u april mesec, to se donekle potvrđuje. Po toj nekoj logici, do 20. aprila bi bila svežija varijanta vremena, potom sledi porast maksimalne temperature iznad 20 stepeni. Ako se prognoza ostvari, april bi ostao u principu sa nekom temperaturom nižom od prosečnih vrednosti, što je kompenzacija, donekle, za toplu zimu. Kako će biti u maju, to je drugi problem, jer temperatura neminovno dalje raste", napominje meteorolog.

Todorović očekuje da će padavina i u aprilu i u maju biti više od proseka.