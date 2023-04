"SLOBIN BRAT NAS JE SLAGAO! UPALI SU NAORUŽANI" Trifunović: Kad smo otišli u Moskvu po S-300 mogli su da nas UBIJU

Prof. dr Darko Trifunović, direktor Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost, ispričao je šta se dogodilo u januaru 1999. kada je kao član jugoslovenske delegacije otišao da pregovara o isporuci protivvazdušnog sistema S-300.

"Ja sam bio u to vreme specijalni savetnik tadašnjeg ministra Gorana Matića. Mi smo otišli u Moskvu da uzmemo dva sistema S-300. Mi smo bili u iloziji da se to desi. Otkud mi tamo? Slagao nas tadašnji ambasador Jugoslavije u Rusiji Bora Milošević, rođeni brat Slobodana Miloševića. Mi smo dobili depeše da ćemo dobiti dva sistema S-300, dve eskadrile sa njihovom posadom, nekim kubanskim Kozacima", rekao je Trifunović gostujući u emisiji "LIČNO sa Petrom Latinovićem".

On napominje kako u Moskvu tada odlaze dva ministra.

"Jedan od njih je bio Matić. Odlazi još jedan kolega iz Ministarstva spoljnih poslova, prof. Sveta Stožinić i ja. To je bilo 1999. u januaru mesecu. Bio je to zadnji pokušaj da se zaštitimo od NATO-a. E ali kad nas nisu pobili u Moskvi. Zašto? U Moskvi smo organizovali konferenciju “Terorizam na Kosovu i Metohiji” a paralelno sa tim su trebali da se vode pregovori u vezi sa isporukom S-300. Međutim, mi smo napravili tu konferenciju, a kada je trebalo da dođe do ovih razgovora, mi smo otišli da ručamo i u tom klubu su upali njih trojica, četvorica naoružanih ljudi u kožnim jaknama. Na našu sreću mi smo pozvali generala Valerija Vorotnikova da nam se pridruži na ručku. Ovi kad su njega videli, oni su se povukli. On nas je spasao", rekao je Trifunović.

On je opisao i kako je tekao sastanak na kome se razgovaralo o S-300.

"Na tom jednom sastanku oko sistema S-300 oni su nam decidno rekli da nam ih neće dati. Ali moram da budem fer da je bilo ruskih generala koji su bili za to da mi, praktično iza Jeljcinovih leđa to dobijemo. To je bila politička odluka da se Jugoslaviji ne isporuči S-300. I na tom sastanku ja sam im rekao kako to da ste dali Hrvatskoj S-300?! E to je ono što mnogi u Srbiji ne žele da čuju. Rusija je 1993/94. isporučila sistem S-300 Hrvatskoj. I ja ih pitam kako ste im vi to braćo Rusi isporučili kad su bile međunarodne sankcije? Kad sam to stavio na sto sa dokazima, tu je bio kraj priče", rekao je Trifunović.

