IMALA 2 SPONTANA POBAČAJA, PA KONAČNO ZATURDNELA, A ONDA JE MUŽ ŠOKIRAO! Umesto da slavi što će postati otac, on je uradio OVO

Pojedini muškarci nažalost nisu toliko srećni kada dobiju žensko dete, a potez jednog čoveka, koji je saznao da njegova žena nosi dve devojčice, razbesneo je mnoge korisnike Tvitera.

- Bože koliko sam besna, žena mu je dva puta imala spontani i konačno uspela da zatrudni i nosi dve bliznakinje da bi on komšinici, umesto da je srećan što će postati tata konačno, izjavio "Ajde ti meni daj tvog sina, a ja ću tebi moje dve ćerke, ipak je muško muško." Majmun zatucani - napisala je jedna korisnica Tvitera.

Bože koliko sam besna, žena mu je 2 puta imala spontani i konačno uspela da zatrudni i nosi dve bliznakinje da bi on komšinici, umesto da je srećan što će postati tata konačno, izjavio "ajde ti meni daj tvog sina a ja ću tebi moje dve ćerke, ipak je muško muško" MAJMUN ZATUCANI — Ђељана (@the_djeljana) April 4, 2023

Njena objava, odnosno potez ovog muškarca, izazvao je oštru reakciju korisnika ove društvene mreže.

- Molim bre?!!! Jao kako mi je muka od srpskog mentaliteta, jao. Ionako sam upaljena od jutros jer prijateljici brat hoće da uzme imanje jer je žensko, sad još i ovo - navodi se u jednom od komentara.

Pojedini korisnici posumnjali su u istinitost ovog tvita, dok su ostali osudili muškarca koji je ovo izgovorio.

- Bože, ne daj Bože ovakvog nikome... Pa tačno ako se ne bih razvela odmah, zamisli jedva ostala žena trudna, a on umesto da bude srećan on ovaj seljački mentalitet širi ulicom i to komšinici koja će verovatno da se smeje i prenosi dalje po komšiluku.. Seljak - napisala je jedna korisnica Tvitera.

Javljali su se i muškarci koji imaju ćerke, a koji kažu da su ponosni na to.

- Nebitno šta je muško ili žensko, samo nek se rodi živo i zdravo ,jer to je i najbitnije od svega - dodao je jedan korisnik ove mreže.

Kurir.rs

Bonus video:

04:46 OTIŠLA U KINU SA ĆERKAMA I NE DA SUPRUGU DA IH VIĐA! Otac: Iskoristila je rupe u zakonu četiri zemlje! PITANJE KADA ĆE VIDETI DECU