RODITELJI RIZIKUJU ŽIVOTE DECE TOKOM VOŽNJE ZBOG LAJKOVA: Ne samo što ih voze na prednjem sedištu bez pojasa već rade i OVO!

Pojedini roditelji u Srbiji rizikuju živote svoje dece tokom vožnje, a sve zbog lajkova na društvenim mrežama!

Nekima od njih u naviku je prešlo da svoje mališane voze nebezbedno u automobilima - na prednjem ili zadnjem sedištu bez vezanog pojasa, ili u krilu. Kada to rade, oni snimaju svoju decu, postavljaju im neka pitanja, sve kako bi deca bila duhovita, potom te snimke plasiraju na društvene mreže, a sve kako bi dobili što više pregleda i lajkova.

Nedavno je i direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović podelio snimak žene iz Srbije koja je tokom vožnje snimala svoju ćerkicu koja se vozila na prednjem sedištu bez vezanog sigurnosnog pojasa.

- Takvo ponašanje, koje nije retkost za naše društvo, najbolje pokazuje koliko smo neobrazovani u saobraćajnom smislu. Niko ne voli dete više od roditelja, a sa druge strane vidimo kako neki čine nešto što je jako opasno po decu. To je kao da uzmeš dete i staviš ga malo u kavez sa tigrom da ga slikaš, pa ga izvučeš. Roditelj obožava svoje dete, život bi mu dao, a ugrožava mu život - napominje Okanović za Kurir.

On smatra da zapravo roditelji nisu svesni posledica takvih postupaka.

- Ti roditelji nisu u školi učeni zašto je važno da se deca voze na propisan način, niko ga tome nije naučio u auto-školi, nije to obrazovanje dobio od roditelja i stiže rezultat - majka koja bi dala sve za svoje dete, a ponaša se užasno. Jedan od problema je i što se to radi zarad lajkova, a drugi problem je što se ti lajkovi i dobijaju. Kad takvo ponašanje bude nailazilo na društveni prezir, neće dobijati lajkove, što kod nas još nije slučaj - kaže Okanović, ističući da je snimak koji je on podelio dobio samo dva osuđujuća komentara.

Snežana Repac Roditelji preokupirani lajkovima, a ne životom deteta Psihpolog Snežana Repac kaže za Kurir da je ovo profil roditelja koji verovatno ne krši samo ovo pravilo u vožnji i time dovodi dete u opasnost, već sigurno krši i mnoge druge kodekse. foto: Privatna arhiva - Takvi ljudi pokazuju da im zakon ne može ništa i da niko ne može da ih zaustavi, a kao da nisu svesni opasnosti u koju dovode život deteta. Stiče se utisak kao da se prema detetu ophode kao prema marioneti i da ga posmatraju kao sredstvo za postiženje nekog cilja što su u ovom slučaju lajkovi i pregledi. Dete će upamtiti ove loše postupke roditelja, on mu time šalje sliku da treba da krši propise pa postoji opasnost da će i ono samo jednog dana raditi isto. Pitanje je i u kakvom se psihičkom stanju nalazi taj roditelj jer je očigledno preokupiran sopstvenim ciljem, a ne životom deteta.

- Poslednja istraživanja pokazuju da upotreba dečjeg sedišta još uvek nije prešla 50 odsto. Recimo, ako vozilo udari u zid pri brzini od 49,9 km na čas, to je kao da je dete palo sa visine od 10 metara, što odgovara visini četvrtog sprata. E sad, zamislite dete koje majka drži u krilu i koje udara u zid pri brzini od 50 km na čas, ona neće uspeti da ga zadrži, ako dete udari u kontrolnu tablu, majka će da usmrti svoje dete - upozorava on i dodaje:

Milan Vujanić Kazne ne menjaju ponašanje roditelja Stručnjak za bezbednost saobraćaja, prof. Milan Vujanić, smatra da su kazne materijalne, te da one neće promeniti stav roditelja, kao i da će se promeniti tek kad postanu svesni opasnosti kojoj izlažu svoju decu. foto: Kurir televizijia - Svi roditelji vole svoju decu, to je nesporno, ali ako dok vozi stavlja u opasnost dete, onda taj roditelj mora da nije svestan. Ostalo je samo da upozoravamo roditelje koliko je to opasno, ništa vi nećete postići kažnjavanjem roditelja. On će izbegavati da plati kazne, neophodno je izveštavanje i da se roditelji nateraju da shvate šta je to što rade svojoj deci kada ih voze nevezane u prednjem sedištu, na krilu - kaže Vujanić za Kurir.

- Ako pričamo o detetu na prednjem sedištu, vazdušni jastuk se ispaljuje brzinom od oko 350 km na čas, to znači da ako se dete nalazi na putanji ili u zoni ispaljivanja vazdušnog jastuka, velike su šanse da on usmrti dete! Kazne za nepropisnu i nebezbednu vožnju dece u vozilima kreću se od 10.000 do 120.000 dinara, u zavisnosti od situacije.

Brojka 20.000-40.000 dinara iznosi kazna za prevoz deteta u krilu na prednjem sedištu

100.000-120.000 dinara ili 15 dana zatvora je kazna za prevoz deteta na mestu koje nije predviđeno za sedenje

- Ako pričamo o pravim kaznama, to su smrtne kazne za dete ili da dete ostane invalid - zaključuje Okanović.

