EVO KAKVO SE VREME OČEKUJE ZA DANE RASPUSTA: Posle kiša od polovine meseca stiže OTOPLJENJE I TEMPERATURE do 20 stepeni!

Narednih dana biće dosta oblaka i relativno hladno uz povremenu kišu, posebno za vikend i početkom sledeće nedelje, dok se na preko 800 metara nadmorske visine očekuje susnežica i sneg, najavio je meteorolog Marko Čubrilo. Evo kakvo se vreme očekuje za uskršnji raspust koji za školarce počinje 10. aprila i traje do 17. aprila

- U petak biće umereno do znatno oblačno, često i tmurno, ponegde uz kraće sunčane intervale. Duvaće umeran, na severu, severoistoku i istoku reigona povremeno i pojačan severozapadni vetar. Preovlađivaće suvo, ali pongde može biti slabe kiše ili rosulje, dok preko 800 metara nadmorske visine može provejavati slab sneg – kaže Čubrilo. Jutarnji minimumi će biti od -1 do +5, a dnevni maksimumi od +6 do +12 što je i dalje ispod proseka.

U noći ka suboti na severu regiona će biti češće pojave slabe kiše, a za vikend i dalje pretežno oblačno i relativno hladno uz povremenu pojavu kiše ili pljuska. U planinskim predleima na preko 800 metara nadmorske visine moguć je i slab sneg.

- U nedelju nešto češća pojava kiše na istoku regiona. Ne očekuju se veće količine padavina. Vetar će biti slab do umeren severni i severozapadni. Dnevni maksimum bez bitnije promene – navodi meterolog.

Prema Čubrilovim proračunima početkom sledeće nedelje ostaje pretežno oblačno uz povremenu kišu. U ponedeljak češću na istoku regiona može biti i lokalnih pljuskova, dok je u utorak kiša moguća i na zapadu. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni. Snežna granica je uglavnom na oko 800-900 metara nadmorske visine.

Jutarnji minimumi će biti od -1 do +6 stepeni Celzijusa i ponegde još može biti slabog, najčešće prizemnog mraza, dok će dnevni maksimumi biti u manjem porastu i oko narednog utorka bi se trebali kretati od +7 do +16 stepeni Celzijusa.

- Posle 13. aprila se računa na jačanje anticiklona uz stabilizaciju i dalje otopljenje te bi oko 15. aprila. maksimumi dostizali i oko +20 stepeni, što su prosečne vrednosti za sredinu aprila. Dugoročne projekcija posle 17. aprila ponovo daju signal za zahlađenje koje verovatno ne bi bilo ekstremno, ali bi temperaturu držalo oko prosečnih vrednosti za april. Dakle, posle relativno hladnog vremena uz slabe padavine povremeno na neko vreme dolaze prvi prolećni dani – zaključuje Čubrilo.

