TEMPERATURE ISPOD PROSEKA! Kišovit dan pred nama, RHMZ najavio toplije vreme: Evo šta nas čeka narednih dana

do 14 stepeni

U Srbiji će danas biti oblačno, posle podne mestimično sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura od nule do četiri, na jugu od minus dva do nula, a najviša dnevna od osam na severu do 14 stepeni na jugu zemlje.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će biti oblačno, povremeno sa slabom kišom. Jutarnja temperatura biće oko četiri, a najviša dnevna oko devet stepeni.

RHMZ najavio porast temperatura

"Danas ponegde slab mraz u prizemlјu, dok se na jugu Srbije očekuje i slab mraz na 2 m visine, od -2 do 0 °C. Za vikend i dalјe hladno sa čestom pojavom kiše, na planinama sa snegom. Toplije vreme očekuje se od ponedelјka kada će i dnevna temperatura u većini mesta biti u granicama proseka za ovaj period godine", najavio je RHMZ.

Upoljen meteo alarm

Zbog snega i niskih temperatura u Srbiji je danas na snazi žuti meteo alarm. Upozorenje je upaljeno za sva područja naše države, izuzev Bačke, Banata, Srema i Beograda.

foto: Printscreen/RHMZ

Žuti meteo alarm znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objavio je RHMZ.

Vreme narednih dana

U nedelju pretežno oblačno sa povremenom kišom uz neznatno veću temperaturu nego u subotu, ali i dalje hladnije od proseka. Mogući su samo kratkotrajni sunčani intervali. Na planinama iznad 1200 mnv će padati sneg povremeno. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 4°C, a maksimalna od 8°C na severu do 11°C na jugu Srbije. Uveče je moguća kiša. Temperatura u 22h od 4°C do 8°C.

U ponedeljak promenljivo oblačno sa povremenom kišom, ali i kratkotrajnim sunčanim intervalima. Na planinama će provejavati sneg. U utorak i sredu sunčani periodi i toplije. Trend porasta temperature se nastavlja u drugoj polovini iduće sedmice.

