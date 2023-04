SRBIN ZAKUKAO ZBOG KOMŠIJA RUSA: "Kako da se izborim sa MONSTRUMIMA, došli su bre da me TERORIŠU ovde!" Digao sve na noge

Korisnik društvene platforme Redit preko noći je napravio haos na mrežama kada se u svojoj kratkoj "ispovesti" požalio na komšije, koji su inače doseljenici iz Rusije, a za koje tvrdi da maltretiraju celu zgradu svojim ponašanjem.

Naime, situacija se par puta otrgla kontroli, pa je reagovala i policija, ali izgleda da pomaka nije bilo.

foto: Printscreen/Reddit

- Živim ispod porodice koji su došli iz Rusije krajem prošle godine, imaju dvoje dece. Oni su jako loši ljudi, skaču, vrište, uralju, najviše deca, jedini oni u zgradi svi ostali smo normalni. Svi su žalili, čovek je par puta otišao jer beba ne može da mu spava od njih. I pretsednik kućnog saveza je bio i još komšija je bilo, obična i komunalna policija su isto bili ali oni nemaju jednu mrvicu empatije. Plaćaju stan preko 1000 evra pa misle da mogu da rade šta god žele, umesto da su iznajmili kuću za te pare, njima je draže da maltretiraju ljude i sebe. Deca su im kao divlje životinje, po hodnicima trče i bacaju igračke. U stanu uralju, vrište, skaču, škripe stolicama, bacaju neke igračke ,od kad dođu kući u pola 6 do 10 uveče, a vikendom skoro ceo dan. Onda ponovo od ranog jutra. Zbog prirode mog posla kod kuće sam od posle podne pa do kasno uveče. Imam problema sa štitnom žlezdom i jako mi je bitno da se ne nerviram i da dobro spavam - kaže ovaj korisnik i dodaje:

- Već treći put ovog meseca su me probudili, to me uništava. Mislim da nije u redu da zbog par sm*adova mi ostali završavamo na lekovima za smirenje i da slobodno vreme moramo da provodimo sa slušalicama u ušima, kako bi oni mogli da rade šta god hoće. Da li imate slične komšije? Kako se izboriti sa monstrumima?

Njegova objava izazvala je pravu buru u komemntarima koji ne prestaju da pljušte.

"Mislim da te nece cuti od 1000e u usima", "Komšijama koji me bude noću obično ujutru, kad krenem u prvu smenu, nalegnem na interfon dok ne ustanu i ne jave se, onda samo produžim na posao", "Batine!", "Da ti pomognem. Ulje od kocnica na haubu, krov.... To je to" - samo su neki od njih.

Kurir.rs