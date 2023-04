VEŠTAČKA INTELIGENCIJA POTPUNO PREUZIMA NAŠE ŽIVOTE? Da li će ovako izgledati svet 2050? Evo šta kažu stručnjaci o tim prognozama

Veštačka inteligencija (AI) u naglom je usponu i sve više ljudi se pita kakvu budućnost donosi - pojedine kompanije pohrlile su da zamene radnike četbotom, pa je mnoge strah uticaja ove tehnologije na industriju i ekonomiju, dok se drugi više plaše zloupotrebe pametnih mašina i stalnog nadzora nad stanovništvom, a neki i distopijskog scenarija pobune mašina protiv ljudi.

PROCENA UTICAJA

- Ljudi često precenjuju uticaj novih tehnologija na kratke staze, a potcenjuju na duge. To je poznato kao Amarin zakon (po naučniku i futuristi Roju Amari). Trenutno ljudi paniče zbog uspona AI, jer će mnogi poslovi nestati u narednih nekoliko godina. To je preterivanje. Ipak, do 2050. veštačka inteligencija će drastično promeniti svet. Postoji mračna budućnost sa AI, u kojoj oni koji imaju kontrolu nad njom stiču neverovatnu moć, dok će 99 odsto čovečanstva biti obespravljeno. Alternativa je svetla budućnost sa AI, gde će mašine raditi sav posao, dok će svi imati takozvanu osnovnu zaradu, a vreme će posvećivati uživanju i sopstvenom unapređivanju. Realnost koja nas čeka je verovatno negde između te dve verzije sveta - rekao je za Dejli mejl Džordž Stakhof, glavni strateg kompanije DDB EMEA, tvorca AI alata Nekreativna agencija.

Svet se ubrzano menja, ali ne samo zbog razvoja veštačke inteligencije. Tu je i razvoj drugih tehnologija - od mobilnih telefona, preko pametnih narukvica i satova, do pametnih naočara i sočiva. A sve više je i pobornika čipovanja ljudi, povezivanja čoveka i mašine, kao i prebacivanja ljudske svesti u kompjutere. Promene donosi i globalno zagrevanje, za koje je, prema zaključku naučnika Međuvladinog panela za klimatske promene (IPCC), bez sumnje kriv čovek, pa se veruje da će do 2050. neki delovi sveta postati nenaseljivi, što zbog stalnih i katastrofalnih poplava, što zbog smrtonosne vreline. To će dovesti i do novih migracija, demografskih i ekonomskih promena...

Šta će se tačno dešavati u budućnosti i kako će svet izgledati za 20 ili 30 godina nije lako predvideti. To najbolje ilustruju predviđanja iz druge polovine 20. veka o tome da ćemo do 2000. živeti u gradovima pod vodom ili u orbiti, pa čak i na Mesecu i Marsu, kao i da će leteći automobili biti glavno prevozno sredstvo, a roboti svuda oko nas. Osim toga, iako su mnogi naučnici i pisci naučne fantastike najavljivali tehnologiju koja postoji danas, poput video-poziva, interneta, društvenih mreža..., skoro niko nije predvideo da će sva ta tehnologija da se spoji u mobilnom telefonu i da će tako postati veliki deo naših života.

Da budućnost nije lako prognozirati, pokazuju i događaji poput pandemije koronavirusa, koja je 2020. uzdrmala celu planetu i čije posledice se i dalje osećaju, i rata u Ukrajini, koji je poremetio svetske lance snabdevanja hranom i energentima, ali i pokrenuo geopolitičke promene koje će izmeniti političku mapu sveta do 2050. godine.

GLOBALNE SILE

- Četiri globalne sile ubrzano utiču na to kako će svet izgledati do 2050. Prva globalna sila je demografija, što u suštini znači rast, opadanje i kretanje različitih grupa populacije unutar ljudske vrste. Pre razvoja poljoprivrede, pre nekih 12.000 godina, bilo je možda milion stanovnika na planeti. Tek do 1800. došli smo do prve milijarde, a onda do sedam milijardi mnogo brže. Druga globalna sila je, delimično povezana sa prvom, sve veća upotreba prirodnih resursa. Treća globalna sila je globalizacija. Velika reč koja znači mnogo toga, ali najviše se odnosi na međunarodnu trgovinu, globalno kretanje kapitala, ali i politike, kulture i ideologija. Četvrta globalna sila su klimatske promene. Jednostavno rečeno, ljudska industrijska aktivnost menja hemijsku strukturu atmosfere, što dovodi do skoka prosečnih temperatura. Te četiri sile oblikuju našu budućnost i ekstremno su povezane. Ali sve značajnija je i peta globalna sila: tehnologija - napisao je Lorens K. Smit u knjizi "Svet 2050".

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA: NEODVOJIVI DEO ŽIVOTA Razvoj veštačke inteligencije trenutno doživljava pravu eksploziju - Čet GPT (ChatGPT) može da vodi smislene razgovore s ljudima, ali i da piše naučne radove i istraživačke tekstove, Stejbl difjužen (Stable Diffusion) i DALL-E 2 prave slike ljudi koje deluju realnije od fotografija, Mjuzik LM (MusicLM) stvara muziku na osnovu reči ili zvižduka... Iz dana u dan stižu nove vesti o poduhvatima programa kakvi su pre samo 10 ili 20 godina bili potpuno nezamislivi. To, naravno, dovodi do pitanja šta nas čeka u narednih 20 ili 30 godina. - Stvaramo budućnost svakog dana, pogotovo u tehnologiji, ali kuda idemo? Kako mi se čini, najveće promene do 2050. godine doneće AI. Iako ona već menja svet, tek je počela da se razvija. Tehnologija je mnogo toga promenila od 2000. upravo zahvaljujući kompjuterima. Danas AI stvaraju umetnička dela, muziku, menjaju filmove, pripremaju hranu i recepte... Promeniće život na mnogo načina. Jedan od njih je prelazak na personalizovanu medicinu, AI će analizirati DNK, moći će da leči i eliminiše neurološke bolesti poput Alchajmera i Parkinsona, defekte na rođenju, povrede kičme, slepilo... Veštačka inteligencija ogromne promene doneće i u poslovima, jer će moći da obavljaju mnoge od njih. Do 2050. AI će biti neodvojiv deo naših života - napisao je za Informejšen vik Vilijam Meknajt, predsednik konsultantske grupe "Meknajt". foto: Shutterstock

POVEZANOST LJUDI I MAŠINA: DIGITALNA BESMRTNOST

Pojedine kompanije poput "Neuralinka" milijardera Ilona Maska ili "Sinhron" već se spremaju za testiranje moždanih čipova na ljudima. Cilj je da pomognu osobama koje su paralizovane da ponovo imaju kontrolu nad svojim telom ili bar da pomoću kompjuterskog interfejsa komuniciraju sa drugima. Sličnu tehnologiju, manje ili više invazivnu, razvijaju i druge kompanije, ali mnogi smatraju da će na taj način unaprediti ljudsko telo, pokrenuti veštačku evoluciju ili produžiti ljudski život. Neki od njih veruju i u zamenu organa bioničkim ili kloniranim, a za pojedince krajnji cilj je prebacivanje ljudske svesti u mašine i svojevrsni večni život.

- Radujem se 2050. jer očekujem da bude sve više biohakovanja, "uradi sam" unapređenja ljudskih tela, pokušaja da se promeni biologija kako bi se popravili zdravlje i performanse. Već sam deo te zajednice i imam čip u ruci koji mi omogućava da otvaram vrata i povezuje ljude sa mojim sajtom - rekla je za Dejli mejl Heder Dilajni, osnivačica "Galijum venčersa", tehnološke konsultantske firme.

Istraživači poput britanskog futurologa dr Ijana Pirsona smatraju da ljudi koji danas imaju manje od 40 godina neće umreti jer će ljudska vrsta dosegnuti besmrtnost već 2050.

- Mnogo ljudi je zainteresovano za večni život. Jedan od načina je korišćenje biotehnologija i medicine da se telo obnavlja i podmlađuje. Ipak, mnogo je veća verovatnoća da ćemo život produžiti povezivanjem umova s mašinama. Tako bismo živeli u klaudu (oblaku), a onda bismo mogli našu svest da prebacujemo u androide. To znači da bi naš digitalni mozak, smešten u kompjuterskom sistemu, mogao da živi večno, ali i da koristi robotske avatare - rekao je Pirson svojevremeno za britanski San.

PROMENA TRANSPORTA: DOMINACIJA ELEKTRIČNIH VOZILA Otkako su pisci naučne fantastike počeli da zamišljaju budućnost, jedno od najčešćih predviđanja koje se nije ostvarilo ni danas bilo je to da će leteći automobili postati glavni vid prevoza. Iako ta tehnologija već postoji, zbog previše problema nikad nije zaživela i verovatno da neće ni u narednih 27 godina. Uprkos tome, promena u transportu će biti. - Živimo u periodu u kom se dešava značajna promena u auto-industriji, jer je potražnja za električnim vozilima veća od proizvodnje, prodaja vozila s motorima sa unutrašnjim sagorevanjem bila je na vrhuncu, a tradicionalna auto-industrija i vlade daju desetine milijardi dolara za razvoj električnih kola. Prema proračunima BNEF, do 2050. godine čak 69 odsto putničkih vozila biće električno, ali emisija ugljen-dioksida i dalje neće biti nula - naveo je autor Den Mekarti za sajt Emerdžing tek. Drugi takođe veruju da će doći do smanjenja broja putničkih vozila jer će ona biti donekle suvišna u svetu koji je potpuno povezan internetom, dok će kola u gradovima zameniti električni trotineti, električni motocikli i slični uređaji. Takođe, da bi se smanjilo zagađenje, veruje se da će biti smanjen broj putničkih aviona, a da će više novca biti ulagano u superbrze vozove.

GLOBALNE SILE: KINA I INDIJA MOĆNIJE OD SAD

Od kraja Drugog svetskog rata svet je bio podeljen na dva bloka - zapadni i sovjetski, a od kraha SSSR u svetu je postojala jedna supersila - Amerika. Takav odnos globalnih sila se menja poslednjih godina, a od početka rata u Ukrajini i Rusija i Kina sve više pričaju o multipolarnom svetu. Bez obzira na na to da li će Rusija u Ukrajini doživeti poraz ili ne, svet će, veruju stručnjaci, krenuti ka multipolarnosti. Razlog za te promene neće biti puka vojna moć, već ekonomija.

- Svetska ekonomija će se duplirati do 2050. Nova tržišta rašće i duplo brže od trenutno najrazvijenijih ekonomija. Rezultat toga biće da će šest od sedam najvećih ekonomija biti zemlje koje su sada u razvoju. Na prvom mestu biće Kina, na drugom Indija, a tek na trećem SAD. Četvrta po veličini ekonomija na svetu biće Indonezija, a peta Brazil - navodi se u izveštaju "Svet u 2050" firme PwC.

Ove promene doneće i promene u političkim odnosima između najvećih sila čak i ako se ne dogode neki novi ratovi koji bi promenili svet. Međutim, ratovi su uvek mogući, pogotovo ako se imaju u vidu zaoštreni odnosi Kine i SAD oko Tajvana, Kine i Indije oko teritorije u Sikimu...

KLIMATSKE PROMENE: NENASELJIVI PREDELI Uticaj klimatskim promena na kretanje stanovništva često se potcenjuje, ali mnogi naučnici navode da se već sada u mnogim delovima planete klima promenila toliko da su ljudi počeli masovno da ih napuštaju. Prema proračunima NASA, velika vlažnost i velika vrućina u kombinaciji dovešće do toplotnih talasa zbog kojih će biti gotovo nemoguće preživeti u mnogim delovima južne Azije, Persijskog zaliva i Crvenog mora do 2050, dok će dve decenije kasnije slična situacija biti i u delovima Kine i Brazila. - Otprilike 3,3-3,6 milijardi ljudi živi u područjima koja su veoma osetljiva na klimatske promene. Ranjivost ljudi i ekosistema je povezana. Klimatske promene izazvale su veliku štetu u svim ekosistemima na planeti, što je dovelo do nedostatka pijaće vode i hrane i sprečava ostvarivanje ciljeva održivog razvoja - navodi se u izveštaju IPCC. Koliko je situacija na planeti opasna pokazuje i to što je i Evropu prošlog leta pogodio najgori toplotni talas otkako se meri vreme.

PERSONALIZOVANA ZABAVA: SERIJE I FILMOVI SAMO ZA POJEDINCE

Industrija zabave se drastično promenila poslednjih godina. Iako filmovi i dalje povremeno privuku publiku u bioskope, televizijski kanali postaju sve manje bitni novim generacijama, a zamenjuju ih striming giganti. U narednim decenijama, zahvaljujući razvoju veštačke inteligencije, i ova industrija će se drastično menjati.

- Do 2050. svi bismo mogli da gledamo različite serije i filmove, personalizovane po našim željama. Autori će više koristiti AI i prateći naše društvene mreže i to kako reagujemo na određene sadržaje, šta smo gledali u prošlosti, oni će moći da nam serviraju sadržaj koji je samo za nas. Likove i priče kreiraće AI, a kraj će biti značajan za onog ko ga gleda. To neće biti ograničeno na jeftiniju produkciju, jer veštačka inteligencija neće ni imati takva ograničenja - naveo je za Dejli mejl Met Litler, osnivač i direktor ARK Imersiva, VR produkcijske kuće.

KAKO SU PISCI ZAMIŠLJALI 2050. GODINU VELS: ČOVEČANSTVO ĆE ODBACITI TEHNOLOGIJU I DOSPEĆE IZ PAKLA U RAJ Naučna fantastika često se bavila time kakav će uticaj na ljudski život imati tehnologija, pa ne čudi što su pisci ovog žanra često pokušavali da prognoziraju kako će budućnost izgledati. Neki od njih su u tome bili relativno uspešni, dok su neki potpuno promašivali. U ovu drugu grupu spada jedan od očeva ovog žanra - Herbert Džordž Vels. Kako je beogradska Pravda 9. novembra 1935. godine pisala, on je tada smatrao da čovečanstvo vrlo skoro čeka vreme bez tehnike i da će "mrak i teret civilizacije zameniti sunce neograničenih ljudskih sloboda". UMETNOST I LEPOTA - Već kroz trideset godina, dakle 1965, pojaviće se prva divovska reakcija na tehničke tvorevine sveta. Oblakoderi Njujorka, bankarske palate Londona, svi spomenici Evrope biće srušeni, iščeznuće sa zemljine površine kao da ih nikad nije ni bilo. Ogromne električne centrale zauvek će obustaviti svoje motore i turbine. Među ljudima će u prvo vreme zavladati strahovita panika zbog toga, dolaziće do teških sukoba, u kojima će se manifestovati sva sebičnost i grubost pojedinca i mase. Nastaće teški dani za svakoga, ali to će biti u istini čistilište, kroz koje će civilizacijom i kulturom toliko namučeno čovečanstvo najzad dospeti iz pakla u raj. Kroz stotinu i nekoliko godina, otprilike oko 2050, nastaće bolji, srećniji život za čovečanstvo. Proces propasti hipertehnizovane kulture biće završen. Okovi i šabloni će nestati. Privredna kultura današnje Evrope izgubiće svu draž kod ljudi. Nastaće epoha jedinstvenosti, prirodnosti, iskrenosti i ljudske dobrote. Hrišćanstvo će se ostvariti - sa zadocnjenjem od 2050 godina! - u celini. Na taj način oko 2050. čovečanstvo će živeti takvim životom kakvim nikad dotle nije živelo. Sunce sreće i blagostanja sijaće na sve ljude podjednako. Bol, patnja, glad i beda neće postojati i za docnija pokoljenja biće samo apstraktan pojam iz davno minulih vremena. Čovek 21. veka živeće samo za umetnost i lepotu, neće više težiti za zlatom i ulozima u banci. Onda će sav svoj život urediti tako da ga do smrti lepo i prijatno provede - rekao je Vels, autor dela "Rat svetova", "Vremeplov" i "Nevidljivi čovek", a prenela Pravda. foto: Profimedia S druge strane, Artur Klark je još sedamdesetih godina predvideo video-pozive, internet, pametne satove, mobilne telefone... Neke stvari je i promašio. Tako je u vreme pisanja knjige "2001: Odiseja u svemiru" 1968. on mislio da će ljudi već 2001. uveliko putovati svemirom, a da je veštačka inteligencija HAL 9000 toliko razvijena da može da poludi. Kasnije je tvrdio da su ostvarenje njegovih prognoza usporili ratovi, pad Berlinskog zida, promene u svetu... REPLIKATOR - Do 2020. umesto novca ljudi će razmenjivati megavat-časove, do 2030. veštačka inteligencija će dostići ljudski nivo, sletećemo na Mars, a kompjuterski generisani DNK omogućiće stvarni park iz doba jure. Do 2040. univerzalni replikator biće korišćen da stvaramo sve što nam treba, a do 2050. ljudi će živeti na Mesecu, Marsu, Ganimedu i Titanu, kao i u stanicama oko Venere, Neptuna i Plutona - predvideo je Klark, a prenosi sajt Open kalčer. Drugi čuveni pisac Isak Asimov 1964, na Svetskom vašaru, predvideo je nastanak 3D filmova, bežičnih uređaja, kola bez vozača, video-pozive... Međutim, smatrao je da će do 2014. većina ljudi živeti pod zemljom kako bi se površina planete koristila za poljoprivredu.

