DIREKTOR TELEKOMA SRBIJE VLADIMIR LUČIĆ: Branimo istinu od Junajted Grupe

Direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić izjavio je danas u Blacu da Junajted grupa putem svojih medija već mesec dana vodi kampanju protiv Telekoma Srbije pokušavajući tako da vrši pritisak na poslanike Evropskog parlamenta.

On je naglasio da je Junajted grupa uložila veliki novac usmeren u borbu protiv Telekoma Srbije i dodao da u ovom trenutku najmanje dve lobističke firme rade za Junajted grupu.

- Sebi sve dali za pravom, da i pored činjenice da ste kanali u vlasnišrtvu naše konkurencije, da mesec dana vodite kampanju protiv Telekoma Srbije. Vršite pritisak na poslanike Evropskog parlamenta, da glasaju baš onako kako vi mislite da treba jer ako ne bude tako, da ćete ih optužiti za korupciju i netransparentno poslovanje - rekao je Lučić.

foto: Printskrin / You Tube

On je naglasio da je sa druge strane Telekom Srbija, otvorila predstavništvo u Briselu i da je to urađeno transparentno, javno naglašavajući da je budžet javan i da to svako može da proveri.

- Mislim da imamo pravo, da ako se neki amandmani tiču Telekoma Srbije, da naš predstavnik obavi zvanične sastanke. Svi takvi naši sastanci sa poslanicima Evropskog parlamenta su javni. Možete da ih vidite na sajtu i kada su bili i koje su bile teme. Mi branimo istinu - rekao je Lučič i završio time da je zanimljivo je da su upavo mediji u vlasništvu Junajted grupe iznosili podatke sa tih sastanaka iako odluka Evropskog parlamenta i još nije ni doneta, što prema njegovim rečima jasno ukazuje na njihove netransparentne kontakte.

